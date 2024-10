Rewe, Kaufland, Lidl & Co.: Kunden greifen zu Konservendosen – DAS ahnen sie nicht!

Egal ob bei Singles, Paaren oder Familien – in den meisten Haushalten ist die Zeit im Alltag knapp. Oder man mag es einfach bequem. Auf jeden Fall zaubern die allermeisten Deutschen ihr Essen nicht immer frisch auf den Tisch. Sondern sie nutzen mehr oder weniger fertige Zutaten von Rewe, Kaufland, Lidl & Co.

Die einen greifen direkt zu Tüten-Gerichten. Wer es dann doch etwas frischer mag, wird bei Rewe, Kaufland, Lidl & Co. in den Regalen mit den Konserven fündig. Erbsen und Möhren, Mais, Tomaten, Champignons, Ananas, Mandarinen… zahlreiche Sorten von Obst und Gemüse gibt es auch in Dosen. Doch kaum ein Kunde ahnt, welches Risiko darin lauert. Hier erfährst du es!

Rewe, Kaufland, Lidl & Co.: Das solltest du vor dem Einkaufen wissen

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff, im Urlaubshotel oder eben im Supermarkt.

Zurück zum Einkaufen bei Rewe, Kaufland, Lidl & Co.: Das Kochen mit Lebensmitteln aus Konservendosen geht schnell und einfach – und kaum jemand hat dabei ein ungutes Gefühl. Doch der Schein trügt! „Konservendosen stehen im Verdacht, krank zu machen“, klärt Ron Perduss auf und betont: „Wir nehmen über viele Produkte Schadstoffe auf. Man muss es nicht potenzieren!“

Was hat es damit genau auf sich? Welche Gefahr für deine Gesundheit steckt in den Konservendosen von den allermeisten Herstellern, die du in den Regalen von Rewe, Kaufland, Lidl & Co. findest? In unserem hier eingebundenen Video aus der Reihe „DER WESTEN klärt auf“ schildert Verbraucherschützer Ron Perduss, worauf du als Kunde achten musst und welche Alternativen es gibt.