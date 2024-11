ING verschenkt 200 Euro – mit diesem Black-Friday-Angebot lockt die Direktbank jetzt

Spätestens wenn man von zu Hause auszieht, richtet sich so mancher ein eigenes Konto ein. Schließlich braucht man es für alle möglichen Dinge des täglichen Lebens – sei es für die Bezahlung der Miete, des Stroms oder auch der Telefonrechnung. Klar, dass man sich dann Gedanken macht, bei welcher Bank man die besten Konditionen bekommt.

Doch jetzt wirbt die ING mit einem ganz besonderen Angebot. Denn die Bank verschenkt für bestimmte Kunden 200 Euro. Und das Angebot gilt ab sofort!

ING: Bank verschenkt 200 € für Neukunden

Wer ein Konto bei der ING eröffnen und die monatlichen Gebühren von 4,90 Euro vermeiden möchte, muss eine von zwei Voraussetzungen erfüllen. Bei einem monatlichen Mindesteingang von 700 Euro (1000 Euro ab 1. Dezember 2024) oder für Kunden unter 28 Jahren ist das ING-Konto dauerhaft kostenlos.

Dazu gibt es eine kostenlose Visa-Debitkarte, eine Girocard muss dagegen extra bestellt werden. Aktuell kostet diese noch 0,99 Euro pro Monat, ab 1.12.2024 werden monatliche 1,49 Euro fällig. Doch jetzt lockt die ING mit einem neuen Super-Angebot zum Black Friday.

Denn wer jetzt ein neues Konto abschließt, erhält 200 Euro on top – und das (fast) ohne Gegenleistung. Dafür muss man allerdings, so die offizielle Website, „mindestens 5 Mal in den ersten 4 Monaten mit der VISA Card zahlen“. Dabei zählen Abhebungen am Geldautomaten übrigens nicht mit. Sobald das erfolgt ist, überweist die ING die Gutschrift auf das Tagesgeldkonto.

75 € für jede Weiterempfehlung: Auch Bestandkunden profitieren

Damit sich aber nicht nur Neukunden freuen, erhalten Bestandskunden eine Prämie von 75 Euro, wenn sie neue ING-Kunden werben. Sie können wählen, ob das Geld auf ihr bestehendes Girokonto oder Extra-Konto überwiesen werden soll oder ob der Betrag in ihrem Namen an UNICEF gespendet werden soll. Allerdings ist die Anzahl der Kunden, die innerhalb eines Jahres angeworben werden können, auf fünf begrenzt.

Übrigens: Das Black-Friday-Angebot gilt ab sofort! Wer sich also über die Extra-Summe freuen möchte, kann sich bis zum 15. Dezember 2014 bei der ING anmelden. Wichtig ist aber, dass das Konto nur für alle gilt, die in den letzten 12 Monaten kein Girokonto oder Girokonto Future bei der ING hatten.