Freizeitparks im Winter: Neue Konkurrenz für Europa-Park, Legoland & Co.

Vergnügungsparks bieten längst nicht mehr nur in den Sommermonaten Spaß für Groß und Klein. Dass Freizeitparks im Winter „durchmachen“, wird immer mehr zur Regel. Die Anlagen öffnen ihre Tore auch in der kalten Jahreszeit und schaffen ein ganz besonderes Erlebnis mit Lichter-Festivals, Weihnachtsmärkten und winterlichem Fahrspaß.

Von den 25 beliebtesten deutschen Freizeitparks haben in diesem Jahr 14 auch über das klassische Saison-Ende im Herbst hinaus geöffnet. Zwei Freizeitparks im Winter stehen neu auf der Liste. Phantasialand, Legoland, Europa-Park & Co. bekommen frische Konkurrenz.

Freizeitparks im Winter: Serengeti Park in Hodenhagen öffnet erstmalig

Besonders der Serengeti Park in Niedersachsen und der Schwaben Park in Baden-Württemberg sorgen in diesem Jahr für Aufsehen. Erstmals öffnen diese beiden Freizeitparks im Winter. Hier erfährst du mehr über die Anlagen.

Der Serengeti Park in Hodenhagen bei Hannover (Niedersachsen) öffnet erstmals im Winter seine Pforten. Im Sommer berühmt für seine Tierwelt und Safari-Touren, präsentiert der Freizeitpark im Winter mit dem Lichterfestival „Fantastische Welten“ ein völlig neues Highlight. Über 1000 leuchtende Objekte mit mehr als 10.000 LED-Lichtern schmücken den zwei Kilometer langen Rundkurs in der Abenteuer-Safari. Sechs Themenwelten entführen Besucher in ein Reich aus Tier- und Fantasiefiguren, darunter Dinosaurier, Waldbewohner und exotische Pflanzen.

Während die Fahrgeschäfte und Tierbereiche des Serengeti Parks im Winter geschlossen bleiben, ist die Indoor-Safari täglich geöffnet. Kulinarische Winterangebote und Events runden das Erlebnis ab. Das Lichterfestival läuft von November bis Anfang März und bietet den Gästen eine magische Atmosphäre in der dunklen Jahreszeit. Übernachtungsmöglichkeiten in afrikanisch gestalteten Lodges machen den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis.

Schwaben Park mit Adventstraum und Achterbahn

Der Schwaben Park in Kaisersbach (Baden-Württemberg) hat ebenfalls erstmals ein Winterprogramm im Angebot. Mit dem „Adventstraum“ setzt der Freizeitpark auf über 100 beleuchtete Figuren, weihnachtliche Dekorationen und ausgewählte Fahrgeschäfte. Klassiker wie die interaktive Familien-Achterbahn „Hummel Brummel“, das Pferdekarussell und der magische Mühlbach „Azura“ bleiben geöffnet. Auch eine Indoor-Spielhalle sorgt für wetterunabhängigen Spaß.

Besonders familienfreundlich zeigt sich der Freizeitpark mit niedrigen Eintrittspreisen und kostenlosem Parken. Die weihnachtliche Stimmung wird durch einen kleinen Weihnachtsmarkt mit Gastronomie ergänzt. Der Adventstraum ist von Ende November bis Ende Dezember geöffnet und soll ein neues Winter-Highlight für Familien im Südwesten Deutschlands werden.

Neben den beiden Neulingen laden weitere Freizeitparks im Winter ihre Fans ein. Sie locken mit glitzernden Lichtern, winterlichen Fahrgeschäften und besonderen Veranstaltungen. (Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Karls Erlebnis-Dorf, Rövershagen (Mecklenburg-Vorpommern)

Kids-Dinoworld & Rasti-Land, Salzhemmendorf (Niedersachsen)

Movie Park Germany, Bottrop (Nordrhein-Westfalen)

Phantasialand, Brühl (Nordrhein-Westfalen)

Seilbahnen Thale Erlebniswelt, Thale (Sachsen-Anhalt)

Holiday Park, Haßloch (Rheinland-Pfalz)

Eifelpark Gondorf, Gondorf (Rheinland-Pfalz)

Tripsdrill, Cleebronn (Baden-Württemberg)

Europa-Park, Rust (Baden-Württemberg)

Playmobil Funpark, Zirndorf (Bayern)

Bayern-Park, Reisbach (Bayern)

Legoland Deutschland, Günzburg (Bayern)

Die steigende Zahl geöffneter Freizeitparks im Winter zeigt, dass dieses Vergnügen auch in der kalten Jahreszeit immer beliebter wird. Attraktionen in festlicher Atmosphäre, glitzernde Licht-Installationen und winterliche Events bieten Familien eine Alternative zu den klassischen Sommerausflügen.