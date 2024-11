Dieser Weihnachtsmarkt soll der schönste der Welt sein – hast du ihn bereits besucht?

Na, hast du schon den Duft von Glühwein und Mandeln in der Nase? Die Vorfreude auf die Weihnachtsmarktsaison steigt traditionell, sobald die Eröffnung der Weihnachtsmärkte näher rückt. Sowie jeder im Sommer sein Lieblingsfreibad oder seinen Lieblingssee hat, so haben viele auch im Winter einen Favoriten bei den Weihnachtsmärkten.

Doch welcher ist der schönste Weihnachtsmarkt? Darüber kann man lange streiten, immerhin ist wohl Geschmackssache. Doch wenn es nach dem US-Sender CNN geht, dann steht der Sieger fest – und zwar weltweit.

+++ Weihnachtsmarkt in Dortmund plötzlich abgesagt – „Schweren Herzens“ +++

CNN kürt den schönsten Weihnachtsmarkt der Welt

Er liegt nicht etwa in den USA, wie man vielleicht nun glauben könnte – allerdings auch nicht in Deutschland. Und das, obwohl der Dresdner Striezelmarkt, der Nürnberger Christkindlmarkt oder auch der Dortmunder Weihnachtsmarkt doch über alle Grenzen hinaus bekannt sind. Aber keine Sorge, allzu weit ist der vermeintlich schönste Weihnachtsmarkt der Welt auch nicht weg. Du könntest ihn vielleicht also schonmal besucht haben.

Denn laut CNN befindet sich der Sieger in Österreich, und zwar handelt es sich um den Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz. „Mit Rentierfahrten, einem riesigen Riesenrad und einer klassischen Weihnachtskrippe fängt Wiens magisches Spektakel die festliche Stimmung auf fantastische Weise ein“, heißt es in dem Bericht. Doch das ist noch nicht alles. Weitere Highlights sind der Eislaufplatz oder auch der Herzbaum, der schon aus der Ferne dank seiner tausend bunten Lichter in Herzform leuchtet und erstrahlt.

Noch mehr News:

Ab dem 15. November können sich Besucher selbst einen Eindruck machen und eigenständig bewerten, ob der Wiener Christkindlmarkt diese Auszeichnung wirklich verdient hat. Am 2. Weihnachtstag, dem 26. Dezember, ist der Zauber dann jedoch schon wieder vorbei in der österreichischen Hauptstadt.