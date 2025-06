Wilde Szenen im Movie Park – Besucher trauen ihren Augen kaum

Der Sommer ist da – und das bedeutet gleichzeitig auch: Die Freizeitpark-Saison ist im vollen Gange! Der Movie Park in Bottrop hat sich für seine Besucher jetzt etwas einfallen lassen. Sie werden ihren Augen kaum trauen.

Wer dem Movie Park demnächst einen Besuch abstatten will, der sollte jetzt besser weiterlesen. In dem Freizeitpark gibt es schon bald eine Ausstellung zu bewundern. Die „World of Dinos“ wird ab Mitte Juni für wilde Szenen in Bottrop-Kirchhellen sorgen.

Movie Park: Dino-Ausstellung wird für wilde Szenen sorgen

„Die Urzeit klopft an die Hollywood-Tore! Movie Park Germany erweitert im Sommer sein Angebot um ein interaktives Erlebnis. Mit der ‚World of Dinos‘-Ausstellung wird ein beliebtes Filmthema zum Leben erweckt. 25 lebensechte Dinosaurier erhalten vom 18. Juni bis zum 24. August Einzug in Deutschlands größtem Film- und Freizeitpark und können von den Gästen entdeckt werden“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung des Movie Parks.

++ Movie Park verkündet Neuerung – doch Besucher verraten, was sie wirklich wollen ++

Die Größe der Dinosaurier-Modelle sei „realitätsnah“, verspricht der Freizeitpark seinen Besuchern. Zudem sollen sich die Dinosaurier bewegen und Geräusche machen.

++ Fans feiern „Inselfieber“ in Oberhausen – andere rechnen ab: „Katastrophal“ ++

Movie Park: Unterschiedliche Dino-Arten sind dabei

„Die Ausstellung bietet viele informative Elemente rund um T-Rex, Stegosaurus und andere urzeitliche Zeitgenossen und ist damit nicht nur ein geeigneter Anlaufpunkt für die ganze Familie und alle Dinofans, sondern auch für Schulgruppenausflüge“, sagt Geschäftsführer Thorsten Backhaus.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Vom T-Rex bis zum Velociraptor sind die unterschiedlichsten Dino-Arten dabei. Dazu gibt es eine „interaktive Schnitzeljagd“ und Informationstafeln neben jedem Dinosaurier, welche Fakten liefern. Die Ausstellung ist bereits im Tageseintritt mit enthalten und wird ohne Aufpreis angeboten. Sie wird am 18. Juni zunächst in Form eines Pre-Openings an den Start gehen.