Urlaub an der Ostsee: Unfassbar, was Touristen nach ihrer Abreise hinterlassen!

Unfassbar, was einige Touristen nach ihren Urlaub an der Ostsee zurücklassen. Dieser Anblick auf Fehmarn ist einfach nur dreist! (Symbolbild)

Diese Personen verschwendeten offenbar keinen Gedanken an die Einheimischen oder andere Touristen, als sie ihren Ostsee-Urlaub auf der Insel Fehmarn beendeten. Davon berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“.

Das Verhalten der Dauercamper hat bei vielen Menschen absolutes Unverständnis ausgelöst. Der betroffene Campingplatz selbst hat auf seiner Facebook-Seite auf dieses Problem aufmerksam gemacht.

Urlaub an der Ostsee ist endlich wieder möglich (Symbolbild). Foto: picture alliance/Zoonar/Gabriele Sitnik-Schmach

Das ist Fehmarn:

Fehmarn ist nach Rügen und Usedom die drittgrößte Insel Deutschlands

Es ist die einzige Ostsee-Insel Schleswig-Holsteins

Die Fehmarnsundbrücke, die Fehmarn mit dem Festland verbindet, ist 963 Meter lang

Fehmarn zählt rund 12.600 Einwohner

Auf der Insel gibt es vier Naturschutzgebiete

Der 17,6 Kilometer lange Fehmarnbelttunnel soll Fehmarn mit der dänischen Insel Lolland verbinden; die Eröffnung ist für 2029 geplant

„Der liebe Dauercamper, der seine Matratzen entsorgt hat, möge sich bitte in der Anmeldung melden!“, schreibt der Campingplatz Ostsee Katharinenhof und teilt dazu auch gleich das passende Foto.

Urlaub an der Ostsee: Der Anblick schockiert

Darauf zu sehen: Matratzen, ein Toaster, Kleiderbügel und anderer Müll, der von dem Aufenthalt scheinbar übrig geblieben ist.

Fehmarn ist eine beliebte Urlaubsinsel für Touristen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Den ganzen Facebook-Beitrag, inklusive Foto und einer Auswahl der Reaktionen anderer User, findest du auf „MOIN.de“. Hier kommst du zu dem Artikel. (cf)

Foto: Frank Molter / dpa

