Ein Urlaub an der Ostsee kann mitunter der schöne Urlaub überhaupt werden. Allerdings sollte man sich bei aller Freude auf Entspannung und Spaß pur dann doch am Riemen heißen, wenn es darum geht, sich an bestimmte Regeln zu halten. Schließlich gibt es noch etliche andere Menschen, die entweder zeitgleich Urlaub an der Ostsee machen oder später. Und da gibt es auch noch natürlich die Einheimischen.

Auf die haben aber einige Gäste auf der Insel Fehmarn wohl kaum Rücksicht nehmen wollen. Davon berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“.

Die Ostseeküste von Fehmarn. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Urlaub an der Ostsee: Gäste reisen ab – wie sie sich verhalten, ist einfach asozial

Das Verhalten der Dauercamper hat bei vielen Menschen absolutes Unverständnis ausgelöst. Der betroffene Campingplatz selbst hat auf seiner Facebook-Seite auf dieses Problem aufmerksam gemacht.

Das ist Fehmarn:

Fehmarn ist nach Rügen und Usedom die drittgrößte Insel Deutschlands

Es ist die einzige Ostsee-Insel Schleswig-Holsteins

Die Fehmarnsundbrücke, die Fehmarn mit dem Festland verbindet, ist 963 Meter lang

Fehmarn zählt rund 12.600 Einwohner

Auf der Insel gibt es vier Naturschutzgebiete

Der 17,6 Kilometer lange Fehmarnbelttunnel soll Fehmarn mit der dänischen Insel Lolland verbinden; die Eröffnung ist für 2029 geplant

„Der liebe Dauercamper, der seine Matratzen entsorgt hat, möge sich bitte in der Anmeldung melden!“, schreibt der Campingplatz Ostsee Katharinenhof und teilt dazu auch gleich das passende Foto.

Beim Urlaub an der Ostsee haben sich einige Gäste sehr dreist verhalten. Foto: Frank Molter / dpa

Urlaub an der Ostsee: Der Anblick schockiert

Darauf zu sehen: Matratzen, ein Toaster, Kleiderbügel und anderer Müll, der von dem Aufenthalt scheinbar übrig geblieben ist.

