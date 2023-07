Sommerzeit bedeutet für viele Sonnenanbeter auch Strandzeit. Während es einige Touristen in den Ferien an die ausländischen Küsten in Italien und Griechenland zieht, schätzen andere den Urlaub an den heimischen Orten der Ostsee und Nordsee.

Doch wer die Zeit am Meer genießen will, der sollte sich besser auch an die Regeln halten, die hier gelten. An einem beliebten Touristenort wurde jetzt ein neues Verbot eingeführt, das auch Reisende in ihrem Urlaub an der Ostsee schnell in Bredrouille bringen könnte – mit teuren Folgen! Das berichtet jetzt unser Partnerpartnerportal MOIN.DE.

Urlaub an der Ostsee: Achtung, neue Regel!

Ob Rügen, Timmendorfer Strand oder eine der anderen zahlreichen Regionen an der Ostsee: Wer nach Entspannung, Sonne und Meer sucht, muss nicht erst in den Flieger steigen, um das auch zu bekommen. Auch in Deutschland locken zahlreiche Küstenregionen an Nordsee und Ostsee mit Urlaubsfeeling pur.

Aber natürlich ist man den Stränden nie alleine. Denn nicht nur andere Touristen zieht es in den Urlaub an die Ostsee, sondern auch einige wilde Tiere. Allen voran sind wohl die Möwen, die von den Stränden nicht mehr wegzudenken sind. Doch Vorsicht: Wer den gefiederten Tierchen schon mal näher gekommen ist, der weiß: Ganz so lieb, wie sie auf den ersten Blick erscheinen, sind sie nicht unbedingt. Denn viele von ihnen haben es nur auf eines abgesehen: Dein Essen. Und dabei kennen sie keine Grenzen.

Laut „MOIN.DE“ wird aber gerade das zum Problem. Denn nicht nur, dass die Möwen sich auf eigene Faust vom Himmel stürzen, um dir dein Fischbrötchen aus der Hand zu klauen. Nein, manche Touristen sollen es sogar regelrecht drauf anlegen, den Vögeln näher zu kommen und Essensreste für sie auslegen.

Urlaubsregion mit neuem Verbot

Um dieses Überhand nehmende Problem endlich aus der Welt zu schaffen, sah sich die Gemeinde Sassnitz auf der Ostsee-Insel Rügen in diesem Jahr dazu gezwungen, hart durchzugreifen. Bereits Ende Februar sprach der Bürgermeister der Stad ein Verbot für das Füttern von Möwen aus.

Doch nicht nur in Sassnitz wurde bereits hart durchgegriffen.