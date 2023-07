Urlaub an der Nordsee: Was Touristen hier tun, macht Einwohner rasend

Rumtollen im Sand, Beachball spielen und in die Wellen springen – beim Urlaub an der Nordsee ist ein Besuch am Strand Pflicht. Das gilt auch Touristen und Einheimische für die beliebte Nordsee-Insel Sylt.

Touristen und Einheimische sind sich dabei aber nicht immer ganz grün. Was jetzt mutmaßlich ein Reisender beim Urlaub an der Nordsee am Strand auf Sylt veranstaltete, brachte einen Einheimischen auf die Palme. Das berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“.

Urlaub an der Nordsee: Einwohner bei diesem Anblick stinksauer

Eigentlich wollte Steffen J. nur ein gemütlichen Spaziergang zum Roten Kliff in Kampen machen. Beim Blick an den Strand entdeckte er dann jedoch etwas, was ihn zutiefst erschütterte. Um einen Strandkorb herum wurde eine kreisförmige Grube im Sand ausgehoben.

„Es hat mich zur Weißglut gebracht und ich dachte, das kann doch nun echt nicht wahr sein“, erzählt Steffen J. gegenüber MOIN.DE „Wer kommt denn auf solche Ideen?“, fragt der Sylt-Liebhaber. „Unglaublich, dass es Menschen gibt, die so respektlos mit unserem Strand umgehen und wahllos im Sand herumbuddeln“, äußert er seinen Frust.

„Bitte verschandelt nicht unseren schönen Strand mit solchen Aktionen“

Für die Touristen auf der Nordsee-Insel Sylt hat er eine Botschaft: „Falls jemandem auf Sylt langweilig ist, sollte derjenige Müll am Strand sammeln, dann vergeht sein Urlaub schnell. Bitte verschandelt nicht unseren schönen Strand mit solchen Aktionen“, so Steffen J.

