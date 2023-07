Diese Entwicklung könnte alles verändern – allen voran deinen Urlaub an der Ostsee.

+++ Urlaub an der Ostsee: Gefahr lauert im Meer – und keiner bemerkt sie +++

Ein Projekt, das schon bald Realität an der Ostsee werden soll, versetzt Insel-Urlauber und -Bewohner jetzt in Panik. Wie unser Partnerportal „MOIN“ berichtet, sorgen die Pläne der Ampelregierung hier bereits für heftige Wutausbrüche.

Urlaub an der Ostsee: Pläne für Fehmarn

Der Umweltminister von Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt (Grüne), will einen Nationalpark bauen, um mehr Bewusstsein für den dramatischen Zustand der Natur an der Ostsee zu schaffen. Goldschmidt blickt mit immer mehr Sorge auf die verschwindenden Seegraswiesen, besonders in den tieferen Gewässern. „Das ist ein großes Problem, weil Seegraswiesen wichtig für den Klimaschutz sind“, alarmierte der Politiker im NDR-Fernsehen.

Auch interessant: Urlaub an der Ostsee: Beliebter Strand völlig verändert – Besucher überrascht

Die Idee für einen Nationalpark steht bereits im Koalitionsvertrag, muss allerdings noch innerhalb der Kommunen geklärt werden, wie „MOIN“ berichtet. An den Küsten der Ostsee wäre dafür genug Freifläche, argumentiert der Minister. Wie wäre es also mit der Insel Fehmarn?

Insel-Bewohner diskutieren heftig

Die Reaktion auf Fehmarn fällt allerdings wenig positiv aus. „Der geplante Nationalpark Ostsee trübt beziehungsweise zerstört meinen Traum, auf Fehmarn zu leben beziehungsweise dort neu anzufangen. Wem geht es ähnlich? “, fragt eine Frau in den sozialen Medien nach. Vielen, lautet die Antwort.

In den Kommentaren wird häufig das Wort „Freiheit“ genannt. Denn in ihrer Eigenen fühlen sich die Insel-Bewohner massiv eingeschränkt. „Die Freiheit wird leider an vielen Orten gerade ohne Rücksicht auf Verluste eingeschränkt“, argumentiert ein Nutzer. Andere befürchten negative Folgen für den Tourismus und andere wichtige Einnahmequellen der Insel.

Mehr News:

Es werden allerdings auch Gegenstimmen laut, die der Idee des Naturparks etwas abgewinnen können. „Ich kann nicht verstehen, wieso man gegen einen Naturpark sein kann“, schreibt sogar ein Nutzer. „Ein Naturpark wird nicht ohne Grund beschlossen. In den allermeisten Fällen kommt der viel zu spät, es dauert viel zu lange, bis einer etabliert wird.“ Dennoch stellen sich viele quer – nicht nur auf Fehmarn. Mehr dazu erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“.