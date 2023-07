Auf kleinen Inseln kennt wirklich jeder jeden. Und wenn da mal was nicht so ganz mit rechten Dingen läuft, machen sich die Insulaner gleich Sorgen. Selbst im Urlaub an der Nordsee ist dem ein oder anderen Touristen schon aufgefallen, was die Bewohner dort bereits seit Wochen beschäftigt.

Auf der ostfriesischen Insel Baltrum an der Nordsee, der kleinen Nachbarin von Langeoog und Norderney, bangen Urlauber wie Einheimische um ein beliebtes Restaurant. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, bietet sich ihnen hier ein ungewohnter Anblick, der nichts Gutes verheißt.

Urlaub an der Nordsee: Sorge auf Baltrum

Toplage, direkt am Strand und im Gegensatz zur Konkurrenz längst kein Geheimtipp mehr – eigentlich sollte das Strandcafé auf Baltrum gut laufen. Normalerweise kann sich das Etablissement vor Kunden kaum retten. Doch in letzter Zeit zeigt sich den Strandbesuchern hier ein anderes Bild.

Auch interessant: Urlaub an der Nordsee: Touristen-Ort vor Kollaps! Für Besucher wirds kritisch

Fotos der leeren Café-Terrasse machen die Runde auf Facebook. „Leider nichts mehr los da“, wundern sich Insel-Fans in den sozialen Medien. „Früher war es hier voll, die Stimmung super und der Akzent der Servicekräfte hinreißend!“ Doch davon ist kaum noch etwas zu spüren.

Restaurant erscheint immer leerer

„Ich kann es nicht verstehen“, wundert sich auch eine Frau, die ihrem Urlaub auf Baltrum entgegenblickt. Sie war schon oft dort und schwärmt wie viele andere von dem kulinarischen und serviceorientierten Angebot. Was hat sich verändert?

Mehr Urlaubsthemen:

„MOIN“ hat beim Strandcafé nachgefragt, doch keine Reaktion. Ist der Imbiss womöglich nur ein Beispiel dafür, dass es auf Baltrum immer leerer wird? Diese Vermutung wird zumindest in den sozialen Medien diskutiert. Doch was ist dran? Das erfährst du im Artikel unseres Partnerportals „MOIN.DE“.