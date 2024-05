Urlaub: Kein Bargeld mehr? In diesen Ländern bist du ohne EC-Karte aufgeschmissen

Das frühlingshaft warme Wetter macht mehr als deutlich: Die Sommermonate rücken immer näher und schon bald geht es für viele wieder in den Urlaub. Im besten Fall sind Flüge und Unterkunft bereits gebucht, sodass die Vorfreude ganz auf die bevorstehende Zeit umso größer ist. Doch aufgepasst! Das solltest du für deine nächste Reise unbedingt beachten, denn auch in den Urlaubsregionen werden Scheine und Münzen Stück für Stück von dem bargeldlosen Bezahlen per EC-Karte abgelöst.

Urlaub: HIER ist bargeldloses Zahlen möglich

Während in Deutschland immer wieder Geschäfte erst ab einem bestimmten Betrag das Bezahlen per Smartphone oder per Karte akzeptieren, sieht das im Ausland nämlich ortsweise ganz anders aus. In einigen Ländern wird Bargeld inzwischen auch nicht mehr für kleine Beträge gebraucht. Solltest du deinen Urlaub in einem dieser Länder verbringen, solltest du unbedingt eine EC-Karte in der Tasche haben, wie der „Express“ zuletzt berichtete.

Einige Reisende heben meist vor ihrem Urlaub noch große Summen an Bargeld ab, die mühsam sicher verstaut werden müssen und am Ende des Tages dann gar nicht ausgegeben werden. Besonders unsere skandinavischen Nachbarn setzten voll und ganz auf bargeldloses Bezahlen. Ob an Wochenmärkten, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Kultureinrichtungen – physische Münzen und Scheine werden so gut wie gar nicht mehr gebraucht.

Nicht nur in Dänemark, Norwegen und Schweden, sondern auch in den südlichen Urlaubsregionen müssen Reisende in den touristischen Regionen nicht mehr allzu viel Bargeld in der Tasche haben. In Italien, Griechenland und Spanien ist meist flächendeckend das Bezahlen per EC-Karte möglich. Lediglich in abgelegeneren Regionen oder für kleinere Beträge ist es weiterhin sinnvoll, die ein oder andere Münze in der Tasche zu haben.

Welche Länder nachziehen und ob künftig komplett auf Bargeld verzichtet werden kann, bleibt zunächst abzuwarten.