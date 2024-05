Urlaub in Italien: Beliebter Badeort mit mieser Bußgeld-Offensive – bis zu 500 Euro Strafe

Sommer, Sonne, Strand und Meer – das sind womöglich die ersten Begriffe, die Reisenden bei dem Gedanken an ihren Urlaub in Italien in den Sinn kommen. Hohe Bußgelder, Verbote und Strafen passen hingegen so gar nicht in das Bild eines perfekten Sommerurlaubs.

Doch in diesem beliebten Ort könnte die Erholung für viele Touristen künftig anders als gedacht kommen, wenn sie plötzlich eine Bußgeld-Offensive der Extraklasse ereilt. Darauf sollten Urlauber unbedingt achten.

Urlaub in Italien: Bademode geht es an den Kragen

Während im Sommer die Temperaturen im Süden Europas gerne auch mal auf über 30 Grad klettern, wagen sich nur wenige Touristen in die Innenstädte und tummeln sich stattdessen lieber für ein Sonnenbad am Strand. Neben genügend Sonnencreme darf vor allem natürlich auch der perfekte Bikini und die farblich abgestimmte Badehose nicht fehlen. Dieses Verbot könnte dem begehrten Strandoutfit nun allerdings einen Strich durch die Rechnung machen.

Zwischen dem Sonnenbad im Sand und einer Abkühlung im Meer darf auch ein Eis oder ein kaltes Getränk zwischendurch nicht fehlen. Gedankenverloren strömen viele Touristen bei ihrem Urlaub in Italien vom Strand geradewegs in das nächstgelegene Geschäft, um sich mit Trinken und dem ein oder anderen Snack neu einzudecken. Doch aufgepasst! „In dem beliebten italienischen Ferienort Lignano an der Adria-Küste werden Urlauber und Urlauberinnen vermutlich schon bald unangenehme Überraschungen erleben, wenn sie den Strand in Bademode verlassen“, warnt der „Express“ in einem aktuellen Bericht. Das steckt dahinter.

Bußgeld-Offensive kommt nicht von ungefähr

In der Gemeinde ist derzeit nämlich im Gespräch, ob das Tragen von Bikinis und Badehosen außerhalb des Strandes künftig verboten werden soll. Wer dieses Verbot ignoriert, müsste dann mit einer saftigen Geldstrafe von bis zu 500 Euro rechnen. Diese Summe gilt allerdings nur für Wiederholungstäter. Wer einmalig in Bademode durch die Stadt spaziert, muss hingegen zumindest mit einer Strafe von 25 Euro rechnen.

Wer nicht zum ersten Mal Urlaub in Italien macht, der weiß allerdings, dass diese Maßnahme keinesfalls von ungefähr kommt. In anderen Badeorten ist dieses Verbot ortsweise schon länger Realität. Reisende sollten sich für ihren nächsten Trip also vielleicht doch noch das ein oder andere Überziehoberteil zulegen, um keine zusätzlichen Ausgaben zu riskieren.