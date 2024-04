Urlaub in Italien: Stadt knallhart! Touristen drohen hier krasse Verbote

Von wegen „La Dolce vita“ im Urlaub in Italien! Das Mittelmeer-Land gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Allen voran Mailand ist für viele, die Urlaub in Italien machen, ein Muss. Klar, die Mode- und Kulturmetropole in der Lombardei hat viel zu bieten.

Doch in einigen Vierteln gibt es Ärger wegen der vielen Touristen. Vor allem Anwohner sind genervt vom Partylärm, aber auch von Schlägereien. Jetzt greift die Stadt knallhart durch – und vermiest so in gewisser Weise den Urlaub in Italien!

Urlaub in Italien: Stadt knallhart!

Eine neue Verordnung soll noch vor Pfingsten (19. Mai) in Kraft treten – also zu einer Zeit, in der viele Touristen aus dem In- und Ausland anreisen. Schon ab dem 17. Mai sollen zwölf Gebiete in sogenannte „rote Zoten“ eingeteilt werden. Darunter aber auch die beliebten Ausgehviertel Brera, Navigli und Darsena. Dort gelten neue Knallhart-Regeln – und die haben es wirklich in sich!

So ist das Mitnehmen von Lebensmitteln jeglicher Art, einschließlich Eis, nach Mitternacht verboten. Straßenverkäufer dürfen nicht länger als 20 Uhr arbeiten. Außerdem sind Essen und Getränke im Außenbereich an Wochentagen von 0.30 Uhr bis 6 Uhr verboten, am Wochenende und an Feiertagen von 1.30 Uhr bis 6 Uhr.

Touristen drohen hier krasse Verbote

Das Ziel ist es laut der Stadtverwaltung, „die Ruhe und Erholung der Bewohner zu schützen“ und die „Nutzung des öffentlichen Raums in den vom Nachtleben betroffenen Gebieten“ zu gewährleisten. Wie die italienische Tageszeitung „Il Giorno“ berichtet, kritisieren Händler die neue Verordnung.

Mehr News:

So kritisiert der Mailänder Händlerverband offen: „Eine Maßnahme, die nichts gegen das wilde Nachtleben ausrichten wird. Es wird die Bürger, Touristen und Unternehmen treffen.“ Besonders das Verbot des Verkaufs und der Mitnahme von Speisen und Getränken jeglicher Art wie Pizza würde auf Protest stoßen. Sollte Mailand die neue Verordnung wirklich durchsetzen, könnte die Metropole Vorbild für andere italienischen Großstädte werden.