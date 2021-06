Nach Rügen ist Usedom die zweitgrößte Insel Deutschlands. Die Insel an der Pommerschen Bucht hat 76.500 Einwohner. Sie ist zum Großteil Deutsch, jedoch ist auch ein Teil im Osten von ihr bereits polnisch. Gelegen an der Ostsee ist sie ein absoluter Touristenmagnet.

Urlaub an der Ostsee: Touristen kriegen sich in die Wolle – „Das sind mir die Richtigen“

Stress beim Urlaub an der Ostsee!

Doch auf der beliebten Insel Usedom kriegen sich die Touristen beim Urlaub an der Ostsee in die Haare, wie unser Partnerportal berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Touristen kriegen sich aus DIESEM Grund in die Haare

Usedom grenzt an Swinemünde, das zu Polen gehört. Beide Seiten pflegen eine gute Freundschaft, die Grenze ist aber wegen Corona lange Zeit geschlossen geblieben. Und natürlich ist man nicht immer einer Meinung: So wird in Swinemünde ein großer Containerhafen gebaut, was den Menschen in Usedom wegen Umweltproblemen missfällt.

Urlaub an der Ostsee: Der Grenzübergang zwischen Usedom und Swinemünde bei Ahlbeck. Foto: IMAGO / Norbert Fellechner / photo2000

Auch die sogenannten „Polen-Märkte“ sind bei den Deutschen beliebt, in Polen ist vergleichsweise vieles günstiger als in Deutschland. Deshalb reisen viele Touristen auch mal spontan ins Nachbarland, um dort Geld zu sparen.

Das ist Usedom:

Insel in der Ostsee, befindet sich im äußersten Nordosten von Deutschland

Usedom hat zwei Grenzübergänge nach Polen, ist die zweitgrößte Insel Deutschlands

Bekannte Ostseebäder sind Zinnowitz, Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck

Auf Usedom gibt es einen Flughafen, dieser ist bei Garz gelegen

Die größte Stadt auf der Insel ist Swinemünde (Polnische Seite)

Eine Ostsee-Urlauberin hat auf Facebook gefragt, ob es mehrere „Polen-Märkte“ auf Usedom und Swinemünde gebe. Und das hat viele Menschen ziemlich verärgert, wie berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Streit eskaliert schnell

So schreibt ein erfahrener Tourist: „Den ,Polen-Markt' kann ich nicht empfehlen. Geht lieber in die Stadt in die Geschäfte. Das ist besser!“ Eine Frau kontert direkt: „Sie wollte doch nur wissen, ob es nur einen Markt gibt. Und es ist doch jedem selbst überlassen, ob man da hingeht oder nicht.“

Urlaub an der Ostsee. Foto: IMAGO / Leo

Doch bei diesem Einwand ist es nicht geblieben. Andere Personen haben sich eingemischt, und es sind auch böse Wörter gefallen.

Urlaub an der Ostsee: Ungünstige Entwicklung im Wasser

