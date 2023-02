Urlaub in Österreich: Reisebus stürzt Böschung hinab – Deutscher (31) und Busfahrer tot!

Schrecklicher Unfall beim Urlaub in Österreich: Ein deutscher Reisebus aus Niederbayern stürzte in der Steiermark eine Böschung hinab. Ein 31-jähriger Deutscher starb dabei. Inzwischen ist auch der schwer verletzte Busfahrer (51) verstorben. Er starb am Dienstag (28. Februar) in den Morgenstunden im Krankenhaus in Schwarzach.

Nach dem Unfall am späten Samstagabend (25. Februar) wurde er ins künstliches Koma versetzt. Aus bislang noch unklarer Ursache kam der Reisebus in einer Kurve von der Straße ab. Das Fahrzeug stürzte die Böschung hinunter, fiel auf das Flachdach eines Firmengebäudes.

Urlaub in Österreich: Reise stürzt Böschung hinab – zwei Tote!

Laut dem Roten Kreuz wurden vier weitere Passagiere schwer und 26 Insassen leicht verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Knapp ein Dutzend von ihnen gehörte zu der Gruppe um den verstorbenen 31-Jährigen aus Triftern im Landkreis Rottal-Inn. Die Insassen waren in der Region Schladming rund 100 Kilometer südöstlich von Salzburg auf einem Rodelausflug gewesen, sagte der Sprecher der Polizei Steiermark.

Der Unfall geschah auf der Rückreise. Jetzt wird noch immer ermittelt, wie es zu dem Unglück kam. „Der Reisebus wurde über Weisung der Staatsanwaltschaft Leoben sichergestellt und wird von Sachverständigen begutachtet werden“, berichtete die Polizei. Mehr als 160 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei waren dabei im Einsatz.

Unfallursache noch unklar

Die Unfallursache stand auch am Dienstag noch nicht fest. Das Wrack des Busses müsse erst noch untersucht werden, hieß es von der Polizei.