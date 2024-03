Urlaub in Ägypten: Schreckliches Unglück! Yacht explodiert und sinkt – Deutsche (57) vermisst

Schreckliches Unglück im Urlaub in Ägypten! Eine Frau (57) aus Deutschland ist bei einer Yacht-Explosion rund um die Touristenhochburg Hurghada ums Leben gekommen. Sie war mit 16 weiteren Tauch-Touristen im Urlaub in Ägypten, als die Yacht Feuer fing und explodierte.

Alle schafften es noch rechtzeitig vom Boot – außer jene Deutsche. Wie „Bild“ berichtet, ereignete sich der Horror-Unfall am 22. Februar. Nur zwei Tage später sollte die Tauch-Reise enden.

Urlaub in Ägypten: Schreckliches Unglück! Yacht brennt und sinkt – Deutsche (57) vermisst

Das Auswärtige Amt bestätigt gegenüber „Bild“: „Uns ist der Fall eines in Brand geratenen Tauchbootes bekannt. Eine deutsche Staatsangehörige wird seit dem Vorfall vermisst. Unsere Botschaft in Kairo steht mit den Angehörigen und den lokalen ägyptischen Behörden in Kontakt.“

Wie „Bild“ weiter berichtet, stammt die vermisste Touristen aus Ostwestfalen. Sie habe ihre Kabine im untersten Deck nahe dem Maschinenraum gehabt. Wegen eines Kabelbrands sei das Feuer in der Küche ausgebrochen.

Mehr News:

Die übrigen 16 Touristen, zwölf Besatzungsmitglieder und zwei Tauchlehrer konnten in Schlauchbooten vom brennenden Schiff wegrudern. Die Deutsche dagegen habe keine Chance gehabt. Ein Video zeigt mehrere Explosionen auf der brennenden Yacht. Das Schiff sank, konnte bisher nicht geborgen werden.