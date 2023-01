Ski-Urlaub in Österreich: Schlimme Serie – deutsches Kind (7) auf Piste verunglückt

Bei den aktuellen Temperaturen ist in Deutschland kaum an einen Ski-Urlaub zu denken. Um einen Hauch von Winter-Atmosphäre genießen zu können, müssen Wintersport-Begeisterte in höhere Regionen reisen. In den höheren Gletscher-Regionen in Österreich liegt selbst in diesem extrem warmen Winter noch Schnee.

In einem der Ski-Gebiete in Österreich ereigneten sich am Freitag (6. Januar) gleich mehrere schwere Unfälle. Dabei verunglückte unter anderem ein Kind aus Deutschland. Der siebenjährige Junge verlor bei einer Abfahrt im Ski-Gebiet Sölden die Kontrolle und rauschte unkontrolliert die Piste hinunter.

Ski-Urlaub in Österreich: Deutsche schwer verletzt

Nach Angaben der Tiroler Landespolizei hatte der kleine Junge an einem Ski-Kurs teilgenommen. Auf einer blauen Piste am Giggijoch passierte es. Der Siebenjährige verlor plötzlich die Kontrolle über seine Bretter und konnte nicht mehr bremsen. Fast auf seinen Skiern sitzend, ging es immer schneller die Piste hinunter. Mit hoher Geschwindigkeit krachte das Kind schließlich gegen eine gepolsterte Liftstütze.

Dabei erlitt der kleine Ski-Fahrer schwere Verletzungen. Die Skirettung versorgte den Jungen notdürftig am Unfallort. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Er sollte nicht der einzige Deutsche sein, der an diesem Tag in Österreich verunglückte.

Weitere Deutsche im Ski-Urlaub in Östereich schwer verletzt

Schon um 11.30 Uhr war eine Ski-Urlauberin (54) aus Deutschland auf einer blauen Piste am Tiefenbachferner mit einem unbekannten Ski-Fahrer zusammengeprallt. Die 54-Jährige stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie musste genauso mit einem Hubschrauber abtransportiert werden wie eine 44-jährige Deutsche, die um 13 Uhr mit einem Jugendlichen (13) zusammenstieß.

Beide stürzten auf die rote Piste 12 am Giggijoch. Während der Teenager unverletzt davon kam, zog sich die 44-Jährige ebenfalls schwere Verletzungen zu. Die Tiroler Polizei hat die Ermittlungen zu den folgenreichen Unfällen in den österreichischen Skigebieten aufgenommen. Kurz vor dem Jahreswechsel waren zwei Jugendliche (17) aus Bayern bei ihrem Ski-Urlaub in Österreich tödlich verunglückt.