Ski-Urlaub in Österreich und der Schweiz ist out: DAS ist das neue Trend-Land für deutsche Winter-Urlauber

Draußen ist es a***kalt – wir sind mitten im Winter angekommen! Doch der Schnee lässt sich momentan in weiten Teilen Deutschlands kaum blicken. Skifahrer bekommen spätestens jetzt Sehnsucht nach tiefverschneiten Pisten. Die meisten zieht es für den Ski-Urlaub wahrscheinlich nach Österreich oder in die Schweiz. Doch aufgepasst: Jetzt gibt es ein neues Trend-Land für alle Winter-Urlauber!

Welches das ist, welche Vorteile es hat und was du dort alles erleben kannst, liest du in diesem Artikel.

Ski-Urlaub: DAS ist das neue Trend-Land

Österreich? Die Schweiz? Laaaangweilig! Wenn du für deinen Ski-Urlaub noch einen echt heißen – oder genauer gesagt kalten – Tipp suchst, dann bist du bei uns genau richtig. Denn wir verraten dir an dieser Stelle das neue Trend-Land für deinen nächsten Winter-Urlaub. Und das ist: Tschechien. Der Binnenstaat in Mitteleuropa, östlich von Deutschland, verfügt ebenso wie Österreich und die Schweiz über verschneite Pisten und Berge, traumhafte Natur und jede Menge Ski-Infrastruktur, weiß das Portal „snowplaza.de“ und zählt direkt mal neun gute Gründe auf, seinen Ski-Urlaub dort zu verbringen.

Passend zum Thema: ++ Winterberg: Preis-Wahnsinn im Lokal – hier zahlst du sogar für eine leere Tasse ++

Los geht es mit einem echten Vorteil gegenüber den beliebten Ski-Urlaub-Klassikern. Denn in Tschechien ist noch jede Menge Platz auf den Pisten – perfekt sowohl für Profis als auch für Neulinge. Zudem ist das Skifahren hier super günstig: Einen Skipass für sieben Tage bekommt man mancherorts bereits für 120 Euro, ein komplettes Ski-Set kann man sich schon für 10 bis 15 Euro am Tag ausleihen. Der dritte und vierte Punkt wird vor allem Genussmenschen überzeugen: Das tschechische Bier und die böhmische Küche schmecken einfach richtig gut!

Ein weiterer Vorteil ist die kurze Anfahrt für den Ski-Urlaub. Das gilt zumindest für Menschen aus dem Norden oder Osten Deutschlands, die bis nach Österreich und Co. deutlich länger unterwegs sind. Auch Langläufer und Wanderer können profitieren. Das Portal „snowplaza.de“ beschreibt es wie folgt: Wer einmal in Šumava, also im Böhmerwald, durch die verschneiten Wälder spaziert ist oder in dem riesigen Nationalpark auf Langlaufski unterwegs war und über Stunden niemandem begegnet ist, der weiß, was Tschechien für Skifahrer so einmalig macht.“ Aber auch die Ruhe ohne Après-Ski, die spannenden Ausflugsziele in der Umgebung und die rundherum Anfänger- und familienfreundlichen Ski-Gebiete machen den Zauber von Tschechien als Winterurlaubs-Ziel aus.

Das könnte dich auch interessieren: ++ Bußgeld im Winterurlaub? Das müssen Skifahrer jetzt beachten ++

Die besten Reisetipps

Auch der „ADAC“ scheint vom Ski-Urlaub in Tschechien überzeugt zu sein und gibt vier Reisetipps:

Spindlermühle: Die malerische Altstadt verspricht jede Menge Romantik. Aber auch Nachtschwärmer kommen in den 50 Bars, Pubs und Clubs bestens auf ihre Kosten. Klínovec: Dieser Ort verspricht absolute Schneesicherheit, da 90 Prozent des Gebietes künstlich beschneit werden kann. Lipno: Ski-Kinderland, Spielplatz sowie leichte bis mittelschwere Abfahrten sind perfekt für Familien und Anfänger. Jested: Neben den Ski-Pisten können sich Urlauber hier auch auf jede Menge Kultur freuen.

Mehr News:

Da ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei! Vielleicht verbringst du ja jetzt deinen nächsten Ski-Urlaub in Tschechien?!