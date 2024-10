Urlaub in Österreich, Schweiz und Co.: Ski-Urlauber fallen bei diesem Anblick vom Glauben ab

Skifahren war noch nie ein günstiges Vergnügen. Aber wer demnächst Urlaub in Österreich, Schweiz und anderen Ski-Regionen macht, wird kräftig mit den Ohren schlackern.

Du hast einen Ski-Urlaub in Österreich, Schweiz und Co. geplant? Dann solltest du jetzt besser weiterlesen, denn: Es wird richtig teuer!

Urlaub in Österreich, Schweiz und Co.: Achtung, es wird teuer!

Die Preisentwicklung der Ski-Pässe, welche benötigt werden, um überhaupt ein Gebiet befahren zu dürfen, macht zurzeit wenig Hoffnung – und das soll sich auch in Zukunft nicht ändern. Die Preise kennen nur eine Richtung: Nach oben!

Der Ski-Pass war an den meisten Orten bereits in den vergangenen Wintersport-Saisons ziemlich teuer. Jetzt wird noch einmal nachgelegt. Und auch Kosten für Anreise und Unterkunft oder die Verpflegung auf dem Berg, gehen zurzeit ordentlich ins Geld.

Urlaub in Österreich, Schweiz und Co.: Ein Land dreht besonders an der Preisschraube

Viele Ski-Begeisterte verschlägt es in unser Nachbarland nach Österreich. Hier ermittelt das Portal eine Durchschnittserhöhung der Ski-Pass-Tagespreise um satte sieben Prozent! So musstes du als Tagesgast für die Tiroler Zugspitzen bislang 62 Euro zahlen. Jetzt sind es 66 Euro! Auch in Sölden steigt der Tagespreis von 74,50 auf 79 Euro. Puh, da müssen Ski-Fans gaaanz tief durchatmen!

Doch wer jetzt denkt, dass diese satte Preiserhöhung nur Österreich betrifft, der hat sich geschnitten. Auch in der Schweiz dreht sich die Preisspirale steil nach oben. Immerhin: Die Preissteigerung fällt dort nicht ganz so heftig aus, wie in Österreich. Dafür ist das Ski-Fahren in der Schweiz generell teurer. Für das Ski-Gebiet Davos-Klosters müssen demnächst stolze 95 Euro für einen Tages-Pass berappt werden.