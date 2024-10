Urlaub in den Herbstferien: Das sind die Geheimtipps für Last-Minute-Bucher

Die Herbstferien stehen vor der Tür. In den meisten Bundesländern dürfen die Schüler sich im Oktober über zwei Ferienwochen freuen. Und so stellt sich aktuell für viele Menschen die Frage, ob sie den „goldenen Monat“ nicht für eine Reise nutzen wollen.

Dicht gefolgt von der nächsten Frage: Wohin sollte die Reise in den Herbstferien gehen? Diese Entscheidung hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel:

Soll es ein Städtetrip werden?

Bevorzugt man einen Strandurlaub?

Möchte man lieber in die Natur?

Welches Budget steht zur Verfügung?

Sind junge Kinder dabei?

Wo ist es im Oktober nicht allzu überlaufen?

Urlaub in den Herbstferien: Hier ist es am schönsten

Wir haben uns bei Reiseveranstaltern umgeschaut und vier Reiseziele für jeden Geschmack rausgesucht. Diese Reiseziele bieten auch bei kleinem Budget einen wunderbaren Urlaub in den Herbstferien und eignen sich zudem hervorragend für Familien.

Gleichzeitig haben wir bei unserer Auswahl darauf geachtet, dass die Reiseziele abseits der Massentourismus-Hotspots liegen. Damit einem erholsamen Urlaub in den Herbstferien nichts im Wege steht.

Altes Land – Urlaub im Grünen

In den Herbstferien wird es viele deutsche Touristen nach Norddeutschland ziehen. Die Hotspots auf den beliebtesten Inseln und an den stark frequentierten Küstenregionen werden im Oktober ein weiteres Mal an ihre Belastungsgrenzen stoßen.

Anders sieht es im Alten Land aus. Die Region westlich von Hamburg ist ein Geheimtipp für diejenigen, die im Oktober dem großen Trubel entfliehen und im Urlaub die ländliche Ruhe genießen wollen. Auf dem größten Obstanbaugebiet Deutschlands kann man im Herbst zudem zehntausende Zugvögel auf ihrem Weg von Norden in Richtung Atlantik bestaunen.

Lissabon – preiswerter Großstadt-Trip

Lissabon ist eine malerische Stadt, in der es im Oktober (im Gegensatz zum Hochsommer) angenehm mild ist. Perfekte Bedingungen für Erkundungen der portugiesischen Hauptstadt.

Was den Besuch mit kleinen Kindern deutlich angenehmer gestaltet: In den altertümlichen Vierteln von Lissabon dürfen keine Autos fahren.

Ebenfalls attraktiv: Im Vergleich zu anderen europäischen Hauptstädten wie London, Paris oder Rom sind Übernachtungen und Verpflegung in Lissabon im Durchschnitt deutlich günstiger.

Südtirol – Wandern in den Bergen

Die Region im Norden Italiens ist eigentlich alles andere als ein Geheimtipp. Was Südtirol allerdings besonders empfehlenswert macht, ist die Tatsache, dass man dort im Oktober nicht auf den Massentourismus stößt, der ansonsten das ganze Jahr über dort tobt.

Im September endet die Sommersaison, und die Wintersaison beginnt erst im Laufe des Novembers. Und so buchen besonders pfiffige Urlauber ihren Trip nach Südtirol im Oktober, wenn die herrlichen Wanderwege frei und die Unterkünfte vergleichsweise günstig sind.

Sardinien – Erholen am Strand

Wer sich in den Herbstferien im Süden am Strand erholen möchte, entscheidet sich häufig für die Balearen oder die Kanaren. Allerdings hat der Massentourismus auf den spanischen Inseln zuletzt derart überhandgenommen, dass die Einheimischen bereits streiken.

Deutlich entspannter geht es auf Sardinien zu. Die günstigen Flüge dauern nicht länger als ein Trip nach Mallorca. Und speziell im Süden lockt Sardinien mit wunderschönen Sandstränden – und mit der sehenswerten Stadt Cagliari.