Mallorca: Strand gehört zu den schönsten der Welt – Urlauber mit deutlichem Fazit

Mallorca bedeutet für viele Urlauber Sommer, Sonne und Mittelmeer. Doch abseits des typischen Touristentrubels gibt es Orte, die selbst erfahrene Reisende ins Staunen versetzen. Orte, an denen das Wasser türkisblau schimmert, der Sand unter den Füßen weich wie Puderzucker ist und die Natur fast unberührt scheint.

Einer dieser Strände hat es jetzt schwarz auf weiß: Er gehört zu den besten Stränden der Welt – ausgezeichnet von der Tripadvisor-Community im Rahmen der Travelers‘ Choice Awards Best of the Best 2025.

Mallorca: Dieser Strand zählt zu den schönsten der Welt

Weltweit wurden Millionen Bewertungen ausgewertet. Nur weniger als ein Prozent der rund acht Millionen Einträge auf der Plattform erreichen diesen Status. Der entscheidende Faktor: überragende Bewertungen über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Das Ergebnis? Neun Traumstrände aus aller Welt – von Thailand über Kuba bis nach Griechenland – und ein Strand auf Mallorca, der alle Erwartungen übertroffen und es auf Platz 8 geschafft hat.

Gemeint ist der Playa de Muro – und wer einmal dort war, wird diese Entscheidung sofort nachvollziehen können. Eingebettet zwischen Dünen, Pinienwäldern und dem ruhigen Wellengang der mallorquinischen Nordostküste, bietet der Strand alles, was man sich von einem perfekten Urlaubsort wünscht. Kilometerlanger, goldener Sand, glasklares Wasser, das sanft in Richtung Ufer schwappt, und eine Infrastruktur, die keine Wünsche offenlässt: Duschen, Toiletten, Rettungsschwimmer und kostenlose Parkplätze inklusive.

Strände in Spanien sind besonders sauber

Auch für Familien ist der Strand ein echter Geheimtipp – denn das Wasser bleibt lange flach, ideal für kleine Kinder. Gleichzeitig ist Playa de Muro ein Paradies für Aktivurlauber: Ob Schnorcheln, Paddeln oder einfach nur entspannt im Meer treiben – hier wird jeder Tag zum Highlight.

+++ Mehr lesen: Mallorca: Änderung am Ballermann – Urlauber werden es sofort merken +++

Dass ein mallorquinischer Strand es unter die weltweite Elite geschafft hat, kommt nicht von ungefähr. Spanien ist 2025 erneut führend, wenn es um Strände mit blauer Flagge geht: 642 Strände tragen diese internationale Auszeichnung, 20 davon auf Mallorca. Sie steht für sauberes Wasser, hohe Sicherheitsstandards und nachhaltige Umweltpraktiken – Werte, die am Playa de Muro tagtäglich gelebt werden.

Diese internationalen Strände liegen ganz vorne

In der Top Ten finden sich Namen wie Elafonissi auf Kreta (Platz 1), Banana Beach in Phuket (Platz 2), Eagle Beach in Aruba oder Praia da Falésia in Portugal. Doch unter all diesen klingenden Namen sticht ein einziger Strand aus Spanien hervor – und das ist der Playa de Muro.

Wer Mallorca wirklich erleben will, sollte mehr als nur die bekannten Postkartenmotive ansteuern. Der Playa de Muro beweist eindrucksvoll, dass die Insel weit mehr zu bieten hat als Partynächte und Promenade. Er ist ein Ort zum Ankommen, Durchatmen – und zum Verlieben. Und nun auch ganz offiziell einer der schönsten Strände der Welt.