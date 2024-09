Urlaub in Österreich: Deutsche stürzt ab – was ihr Begleiter anhören musste, ist nicht zu ertragen

Es ist nicht vorstellbar, was dieser Mann ertragen musste. Es sollte ein schöner Urlaub in Österreich werden, den zwei Wanderer aus Deutschland verbringen wollten. Doch es kam ganz anders. Eine Frau (57) aus dem Kreis Würzburg war mit ihrem Arbeitskollegen am Großvenediger unterwegs – ein Berg mit 3.657 Metern Höhe.

Laut Polizei war ihr Begleiter fitter, ging deshalb etwas voraus, drehte sich aber immer wieder um, um Sichtkontakt zur 57-Jährigen zu halten. Als er am Dienstag (24. September) gegen 17.30 Uhr auf einer Hütte auf 2.600 Metern ankam, sah er sie noch. Dann begann der Horror im Urlaub in Österreich!

Urlaub in Österreich: Deutsche stürzt ab

Als sie nämlich auch gegen 18 Uhr noch nicht an der Hütte ankam, ging der Mann zurück und suchte nach ihr. Der Hüttenwirt alarmierte bereits die Bergrettung – und tatsächlich wurden die Befürchtungen wahr: Die Frau stürzte ab! Ihr Begleiter hörte mehrere Hundert Meter unterhalb ihr Weinen und Wimmern, war selbst machtlos, konnte ihr nicht zur Hilfe eilen.

Ein Polizeisprecher sagt zu „Ippen Media“: „Man kann schon von einer glücklichen Fügung sprechen, dass die Frau noch so auf sich aufmerksam machen konnte. In der konkreten Situation ging es um das Leben der Frau.“ Sie rutschte beim Wandern rund 300 Meter aus, kam erst in flacherem Gelände zum Liegen. Mehr als 30 Einsatzkräfte der Bergrettung rückten aus, auch Suchhunde und Drohnen kamen zum Einsatz.

Begleiter musste Unfassbares ertragen

Ein Notarzthubschrauber konnte in der Nähe landen, wurde nach mehreren Zwischenstopps am späten Abend ins Krankenhaus nach Klagenfurt geflogen. Die Deutsche war eigentlich ideal fürs Wandern ausgerüstet, es gab keine Mängel. Allerdings waren ihre Schuhe nicht auf sogenannten „Altschnee“ vorbereitet – die Polizei empfiehlt für eine Wanderung durch ein schwieriges Terrain Schneeketten für die Schuhe.