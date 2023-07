Mal die Seele baumeln lassen und ein paar Tage einen anderen Wind um die Nase haben – um das zu bekommen, muss man nicht erst in Flugzeug steigen. Auch in Deutschland lässt sich mit einem Urlaub an der Nordsee oder auch an der Ostsee wunderbar entspannen.

Und die kilometerlangen Strände und das angenehme Klima sind auch wirklich schon Argumente genug, dass sich der Puls im Urlaub wieder senkt und der Kopf frei wird. Doch eine Sache an den Stränden der Nordsee regt Einheimische und auch zahlreiche Touristen gleichermaßen auf: Der viele Zigarettenmüll. Das berichtet jetzt unser Partnerportal „MOIN.DE“.

Urlaub an der Nordsee: Zigarettenverbot an der Küste?

Es ist ein heißes Thema, das schon seit Jahren überzukochen droht. Die Insel Norderney hat vorgemacht, wie es laufen könnte. Die ostfriesische Insel hat das Rauchen an seinen Stränden schon 2011 verboten. Aber damit ist sie nicht die einzige beliebte Touristenregion.

Denn auch an den Stränden von Langeoog und den zwei Gemeinden sowie der Stadt Wyk auf Föhr herrscht schon ein striktes Rauchverbot, berichtet „MOIN.DE„. Aber nicht überall scheint man mit Rauchern so hart ins Gericht zu gehen.

Denn in anderen Nordsee-Orten und -Inseln scheint man noch von der Maßnahme abzusehen, Raucher mit ihren Glimmstängeln von den Sandstränden zu verbannen. So etwa auf der Insel Baltrum. Hier heißt es lediglich, dass „(noch) keine Nichtraucherzonen eingerichtet“ worden sind. Touristen werde aber ein „Strandknigge“ an die Hand gegeben, der auch Regeln zum Umgang mit Zigaretten beinhalten soll. So etwa, die Windrichtung beim Rauchen zu beachten.

