Urlaub an der Nordsee: Region zieht viele Touristen an – Forscher finden im Watt plötzlich Erstaunliches

Sylt, Amrum, St. Peter-Ording – wer an Urlaub an der Nordsee denkt, hat direkt die malerischen Strandorte vor Augen. Ob an Land oder zu Wasser: Nicht nur für Familien hält die Nordsee zahlreiche Möglichkeiten bereit, die Seele baumeln zu lassen und Erinnerungen für die Ewigkeit zu schaffen.

Doch eine irre Entdeckung mitten im Watt könnte den Urlaub an der Nordsee jetzt zu einem ganz besonderen Highlight machen. Denn hier tauchte plötzlich etwas auf, dass auch einem Disney-Film entsprungen sein könnte.

Urlaub an der Nordsee: Atlantis im Wattenmeer?

Jahrhundertelang erzählte man sich an der Nordsee die Legende der versunkenen Stadt Rungholt. Einst zwischen den Inseln Nordfrieslands gelegen, soll eine ganze Gemeinde vor rund 700 Jahren von einer Sturmflut erfasst und untergegangen sein.

Eine versunkene Stadt im Wattenmeer? Was an den Disney-Film „Atlantis“ erinnert, könnte sich jetzt als unglaubliche Realität herausgestellt haben. Schon im Jahr 1921 fand ein Bauer im Watt zwischen der Insel Nordstrand und der Hallig Südfall laut „FAZ“ mutmaßlich jahrhundertealte Ackerfurchen, Keramik und Brunnenreste. Doch nun machten Forscher eine weitere Sensationsentdeckung.

Bei den Arbeiten inmitten des Wattenmeers soll ein Forscherteam jetzt Teile einer fast 700 Jahre verschollenen Kirche entdeckt haben. Lange Zeit hofften die Archäologen auf Zufälle, um die Kirche zu finden. Schließlich führten magnetische Messungen zur jahrhundertealten Ruine.

Sensationsfund stellt weiter vor Rätsel

Doch auch wenn die rund 40 mal 15 Meter große Kirche auf eine reiche Gemeinde hindeutet und sich durch sie eine wichtige Funktion für mehrere Siedlungen ableiten lässt, stellt sie die Forschenden weiterhin vor Rätsel. Denn nach wie vor sei unklar, ob es sich bei den Funden tatsächlich um Spuren der alten Gemeinde Rungholt handelt.

Laut einer Legende soll ein Priester im Jahr 1362 die Bewohner für ihre Gotteslästerung bestraft haben. Danach soll die Insel im Meer untergegangen sein. Ob der Urlaub an der Nordsee bald um eine kulturelle Attraktion reicher ist, bleibt abzuwarten. Forscher arbeiten mit Hochdruck daran, den Mythos Rungholt aufzuklären.