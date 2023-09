Urlaub an der Nordsee: Touristen-Zoff! Ist DAS die langweiligste Insel überhaupt?

Beim Urlaub an der Nordsee wollen viele Touristen einfach nur entspannen, die Seele baumeln lassen. Doch einige Urlauber wollen auch richtig einen drauf machen – eine Insel scheint für dieses Vorhaben nicht allzu gut geeignet.

Besonders in den Sommermonaten stehen Urlaube an der Nordsee hoch im Kurs. Die drittgrößte der ostfriesischen Inseln, Langeoog, gilt als beliebtes Reiseziel. Mit über 1.500 Sonnenstunden im Jahr, dem Wattenmeer und mehr als 14 Kilometern natürlichen Sandstrandes hat die Nordsee-Insel viel zu bieten.

Urlaub an der Nordsee: Insel als „Altersheim“ betitelt

Doch wer gerne abends noch um die Häuser ziehen, Tanzen gehen oder etwas einkaufen möchte, scheint dort Probleme zu bekommen. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, gibt es bei diesem Thema eine heftige Diskussion.

Ist Langeoog etwa langweilig? Ein Blick auf die Webseite verrät anderes. Es gibt zahlreiche Angebote für Urlauber. Doch eine bestimmte Sache ist dort scheinbar Mangelware. Sogar als „Altersheim“ wird die Insel betitelt.

Nordsee-Fans verteidigen die Insel

Dabei geht es vor allem um die Abendgestaltung. Viele Urlauber wünschen sich diesbezüglich mehr Möglichkeiten. Viele zeigen sich „erschrocken“ über die Öffnungszeiten auf der Insel. So schreibt eine Person: „Ich empfinde es als lästig, da in der Hauptsaison sowieso schon so viel los ist und man dann noch den Stress hat mit den Öffnungszeiten.“

Doch Fans der Nordsee-Insel verteidigen Langeoog vehement. „Langeoog ist keine Party-Insel. Und das ist auch gut so“, heißt es unter anderem. Außerdem appellieren die Nordsee-Fans an das Verständnis der Urlauber. Viele Ladenbesitzer und Gastronomen hätten mit Personalmangel zu kämpfen.

Nordsee-Insel hat trotzdem viele Besucher

Wer Party und lange Nächte sucht, scheint auf der Nordsee-Insel fehl am Platz zu sein. Trotzdem kommen treue Urlauber Jahr für Jahr wieder.