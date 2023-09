Urlaub an der Nordsee: Strand-Besucher haben die Schnauze voll – „Machen uns das Leben schwer“

Ein Urlaub an der Nordsee ohne zumindest einen Besuch auf der Insel Sylt? Kaum vorstellbar. Schließlich gehört die Ferieninsel zu den beliebtesten Reisezielen an der Nordsee-Küste. Gerade auch bei Deutschen, die Urlaub im eigenen Land machen wollen.

Wanderungen an den Stränden oder durch die Dünen, lange Radtouren über das idyllische Flachland – oder ein Stadtbummel durch Westerland. Die Möglichkeiten auf Sylt sind vielfältig. Doch eine Sache sorgt bei Einheimischen und Touristen immer wieder für großen Ärger, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Hunde-Ärger!

Ein Urlaub gemeinsam mit dem besten Freund – was kann es Schöneres geben? Und der beste Freund des Menschen ist bekanntlich: der Hund. Das weiß auch die Insel Sylt – und hat für Touristen, die ihre Vierbeiner mitbringen, ein großes Angebot an hundefreundlichen Hotels oder Lokalen eingerichtet. Und das Toben am Strand macht den vierbeinigen Besuchern mindestens genauso viel Spaß wie den zweibeinigen.

Aber da gibt es eine Sache, die jeder Hundehalter kennt: Die Fellnasen verrichten ihr Geschäft nun mal, wo es ihnen gerade passt, und der Halter muss den Haufen am Ende wegräumen. Eine nicht immer angenehme Aufgabe – auf die einige Hundebesitzer sogar komplett verzichten. An beliebten Ferienorten wird so etwas dann schnell zum Ärgernis.

Ekel-Problem an Strandweg

So auch am Rantumer Strandbereich im Sylter Naturschutzgebiet Baakdeel. Da gibt es einen Hundestrand, der über einen kleinen Dünenweg mit dem Parkplatz verbunden ist. Und da waren wohl besonders faule Hundehalter unterwegs.

