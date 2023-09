Urlaub an der Nordsee: Dieser Ort ist sehr beliebt – doch es lauert eine große Gefahr

Sommer, Sonne, Strand und Meer. Ein Urlaub an der Nordsee hat so Einiges zu bieten. Insbesondere die ostfriesische Insel Langeoog ist in den Sommermonaten ein echter Touristen-Magnet und lockt viele Urlauber an.

Doch es gibt ein Problem: Der fehlende Schatten an den kilometerlangen Sandstränden, sowie der raue Wind, der den Besuchern an manchen Tagen um die Ohren pfeift, kann einem echt zu schaffen machen. Die Lösung für die Problematik, an die sich so manch ein Urlauber klammert, ist jedoch nicht ganz ungefährlich, wie unser Partnerportal MOIN.DE nun berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Das solltest du lieber lassen

„Viel Sonne und ein rauer Wind.“ So lautet die Wettervorhersarge für den Urlaubsort an der Nordsee-Küste gar nicht allzu selten. Um sich vor den Wettergegebenheiten zu schützen, haben sich einige Urlauber eine kreative Lösung gesucht: Sandfangzäune.

Das Konstrukt, das eigentlich dazu dienen soll, weniger starke Sanddünen zu verstärken und aufgewirbelten Sand dort abzufangen, wird von einigen Urlaubern zweckentfremdet. Stattdessen werden die Zäune als Windschutz, oder gar als improvisierter Wäscheständer genutzt. „Doch das kann schwerwiegende Folgen haben,“ berichtet der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) nun gegenüber MOIN.DE.

Der Küstenschutz muss gewährleistet sein

Die Sandfangzäune helfen einer Versandung entgegenzuwirken und sind dadurch nicht ganz unwichtig für den Küstenschutz an der Nordsee. Urlauber, die die eigentliche Funktion des Konstrukts einschränken und für ihren eigenen Vorteil nutzen wollen, werden von Mitarbeitenden des NLWKN auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Natürlich gibt es Urlauber, denen die wichtige Funktion der Sandfangzäune bekannt ist, und die sich ordnungsgemäß verhalten, jedoch gibt es immer mal wieder Ausnahmefälle.

Ob Urlaubern, die die Sandfangzäune ordnungswidrig zweckentfremden, eine Strafe bevor steht