Urlaub an der Nordsee: Nervige Maßnahme verdirbt Reisenden die Laune

Wer dieses Jahr noch in den Urlaub verreist, der muss nicht immer unbedingt eine Fernreise antreten. Auch hierzulande locken die Strände der Nordsee oder Ostsee zu einer abwechslungsreichen Auszeit und vor allem Entspannung pur.

Dabei zählt gerade an der Nordsee St. Peter-Ording zu den beliebtesten Regionen. In dem Küstenort übernachteten im vorigen Jahr allein über 2,7 Millionen Touristen. Dieses Jahr dürfte diese Zahl dank zum Teil traumhaftem Sommerwetter nochmal getoppt worden sein. Doch auch wenn ein Urlaub in der Region perfekt zum Seele baumeln lassen erscheint, gibt es eine Maßnahme, die bei Touristen für miese Laune sorgt, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ jetzt berichtet.

Urlaub an der Nordsee in Gefahr?

Im Netz soll ein Tourist jetzt seinem Frust Luft gemacht haben. Er berichtet von einer massiven „Sturzgefahr“ und erklärt, dass es in St. Peter-Ording für Reisende „gefährlich“ werden könnte. Aber was soll Urlauber in dem idyllischen Küstenort in Gefahr bringen?

Ausgerechnet die Beleuchtung soll der Übeltäter sein! Denn laut einigen Besuchern, die sich in den sozialen Medien meldeten, soll gerade das Licht im Bereich der Promenaden sparsam gehalten sein. Wer nachts noch ein wenig länger in einer der Strandbars unterwegs ist oder nochmal eine Runde mit dem Hund drehen muss, könnte hier riskieren, aufgrund der schwierigen Lichtverhältnisse zu stürzen, erklärt „MOIN.DE“.

Küstenregion will Gutes für Natur tun

Doch was steckt hinter der vermeintlich gefährlichen Beleuchtungs-Maßnahme? Auch darauf haben einige Urlauber im Netz eine Antwort. Bei der sparsamen Beleuchtung soll es sich nicht um eine Sparmaßnahme handeln. Stattdessen will St. Peter-Ording damit gegen die Lichtverschmutzung vorgehen, die auch in den beliebten Nordseeregionen für Tiere und Natur zur Gefahr werden kann.

Dafür scheinen allerdings nicht alle Urlauber Verständnis zu haben.