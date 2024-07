Urlaub an der Ostsee: Bier-Preis-Schock! Experten sicher: Wird „stark steigen“

Gerade jetzt, wo die Temperaturen auch an der Ostsee endlich wieder steigen und zu einem Urlaub am Strand einladen, kommt diese Hiobsbotschaft daher. Dabei hatten sich sicherlich viele Reisende schon darauf gefreut, den ein oder anderen sonnigen Strandtag mit einem kühlen Bier in der Hand ausklingen zu lassen.

Doch das dürften sie sich jetzt zwei Mal überlegen. Denn so wie es aussieht, dürfte ihnen das erfrischende Hopfengetränk bald zu teuer werden. Unser Partnerportal „MOIN“ hat mit ein paar Experten über die Bierpreise gesprochen und die sind sich sicher, dass diese noch steigen werden.

+++ Noch mehr Preis-Wucher bei Pommes: Urlaub an der Ostsee: Wer kann sich die Portion noch leisten? +++

Urlaub an der Ostsee:

Auch die Bier-Branche ist nicht vor den gestiegenen Kosten für Energie, Getreide, Löhne und Transport gefeit. Ein Plus von um die 30 Prozent seit Beginn des Ukraine-Krieges macht den Brauereien zu schaffen.

Auch beim Fisch wird es langsam brenzlig: Urlaub an der Nords- & Ostsee: Preise steigen drastisch – Fischer in Nöten

Geschäftsführer der Rügener Inselbrauerei, Markus Berberich, macht sich vor allem um die kleineren und mittelständischen Brauereien Sorgen. Schließlich seien diese „nicht systemrelevant. Das bedeutet, Preissteigerungen bei Rohstoffen wirken sofort“, erklärt Berberich gegenüber „MOIN“.

Urlaub an der Ostsee:

Auch der Hopfen wird für gutes Geld verkauft, treibt den Bierpreis also mit in die Höhe. „Mittel- und langfristig werden die Bierpreise stark steigen – auf dem Weg dorthin wird es viele Brauerei-Insolvenzen geben“, ist sich der Experte sicher. Das sei unumgänglich.

Mehr News:

Und wie sieht es bei den größeren Brauereien wie zum Beispiel Jever aus? Die friesische Kultur-Biermarke von der gegenüberliegenden Nordsee dürfte schließlich ebenfalls die Folgen der Preisentwicklungen auf dem Markt spüren. Die Antwort erfährst du im Artikel unseres Partnerportals auf „MOIN.de“.