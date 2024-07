Urlaub an der Ostsee: Beängstigende Entdeckung in Hafen-Stadt versetzt Menschen in Sorge – „Vorsicht!“

Im Urlaub an der Ostsee haben einige Menschen eine besorgniserregende Entdeckung gemacht. In der Seehafen-Stadt Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, bekannt für sein beliebtes Segelgebiet, treibt seit Wochen ein Wildtier sein Unwesen. Und es zeigt keine Scheu vor dem Menschen!

Viele Anwohner in dem Urlaubsort an der Ostsee machen sich Sorgen und sehen bereits erste Anzeichen. Könnte das Tier auch dem Menschen gefährlich werden? Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Wildtier besorgt Anwohner

Entspannung pur an der Ostsee? Wenn man die Greifswalder fragt, dann es ist es bei ihnen schon länger vorbei damit. In einer Facebook-Gruppe spricht ein Anwohner jetzt eine konkrete Warnung aus. Und zwar ist ihm im Ort ein Fuchs begegnet und der zeigt keinerlei Scheu.

Normalerweise bleiben diese Tiere eher auf Distanz zum Menschen, stellen somit keine Gefahr dar. Doch dieses Exemplar scheint anders zu sein. „Vorsicht ist geboten und nehmt eure Hunde an die Leine und die Kinder an die Hand!“, warnt der Mann die anderen in der Gruppe. Doch die machen sich nicht nur Sorgen um sich selbst.

Urlaub an der Ostsee: „Anzeichen für Räude“

Auf Bildern, die der Mann postet, sieht man das krank wirkende, abgemagerte Tier. Darum hat er auch gleich die örtliche Tierrettung informiert, wie „MOIN“ berichtet. Auch den Nutzern in der Kommentarspalte ist das kränkliche Aussehen des Fuchses bereits aufgefallen. „Struppiges Fell, Juckreiz, schwarze Stellen an Füßen und Augen und zielloses Streunen am Tage“, fasst eine Frau die Symptome zusammen und stellt eine erschreckende Diagnose in den Raum. „Leider alles Anzeichen für die Räude.“

Dabei handelt es sich um eine parasitäre und hochansteckende Hautkrankheit, die auch Hunde oder Katzen befallen kann. Darum sind Haustiere besonders gefährdet, Menschen eher weniger. Doch auch sie können beim Kontakt mit infizierten Tieren eine sogenannte Pseudokrätze bekommen, bei der die Haut zu jucken beginnt. Unschön ist das allemal.

Die Angst um sich selbst und die eigenen Haustiere wächst in Greifswald. Und auch die Angst um den Fuchs ist da.