Urlaub an der Nordsee: Geschäft vor der Pleite – was Urlauber dann machen, ist unglaublich

Weite Strände, verwehte Dünen und das Meeresrauschen. All das sind Gründe, wieso der Urlaub an der Nordsee so beliebt ist. Speziell die ostfriesische Insel Norderney ist ein echter Touristen-Magnet, doch was einigen Anwohnern nach einer vorhersehbaren Ladenschließung droht, war nicht abzusehen.

Bereits Mitte August wurde der Laden-Umbau des Einzelhändlers Tedi auf der Insel diskutiert. Nachdem er nun umgebaut wurde und sein Sortiment angepasst hat, steht er allerdings nur noch in der Kritik.

Bei Bastelarbeiten, oder der Neugestaltung der eigenen vier Wände, war Tedi für viele die Anlaufstelle Nummer eins. Doch das ist nun Geschichte. „Unsere Filiale wird am 23. September ihren letzten Verkaufstag haben. Die Schließung unseres Markts auf Norderney ist aus wirtschaftlichen Gründen leider notwendig geworden,“ erklärt ein Sprecher auf Anfrage gegenüber unserem Partnerportal MOIN.DE.

Urlaub an der Nordsee: Beschäftigte haben das Nachsehen

Für Urlauber und Anwohner zunächst kein großer Verlust. Ganz im Gegenteil. Die Kommentare in den sozialen Netzwerken die letzten Wochen spiegeln das Stimmungsbild der Insulaner wieder. „Ramschladen“ wird das Geschäft nach dem Umbau und der Sortimentsanpassung nun von vielen Seiten genannt. Auch um die Mitarbeitenden des deutschen Non-Food Händlers steht es alles andere als gut.

Die Filiale in der Jann-Berghaus-Straße ist der einzige Standort der Kette auf der Nordsee-Insel, wie MOIN.DE nun berichtet. Das löst bei Urlaubern und Anwohnern eine allgemeine Besorgnis aus. Zwangsläufig wird den Tedi-Mitarbeitenden nach dem 23. September wohl nichts anderes übrig bleiben, als sich anderweitig umzusehen und eine neue Beschäftigung zu finden.

Doch egal, wie düster die Zeiten auch zu sein scheinen, eins steht fest: Nicht nur die Anwohner, auch Urlauber, denen die Insel und ihre Bewohner ans Herz gewachsen sind, halten den Betroffenen den Rücken frei und bieten ihnen ihre Unterstützung in jeglicher Form an.