Urlaub an der Nordsee: Touristin fällt vom Glauben ab, als sie DAS sieht

Die Ferienzeit steht vor der Tür. Da haben viele schon ihren Urlaub an der Nordsee geplant. Vor allem der hübsche Ort St. Peter-Ording ist ein echter Besucher-Magnet. Doch eine Touristin hat ein großes Problem mit der Buchung für ihren Urlaub an der Nordsee und vermutet ein unglaubliches Phänomen dahinter.

Das berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“. Wenn sich das bewahrheiten würde, wäre das kein gutes Aushängeschild für die kleine Gemeinde an der Nordsee. Aber was ist da überhaupt los?

Urlaub an der Nordsee: Touristin ist verzweifelt

Eine Frau versucht, eine Unterkunft in St. Peter-Ording für ihren Urlaub zu bekommen. Neben der vierköpfigen Familie sollen auch zwei Hunde mitreisen. Und da liegt ihrer Meinung nach auch schon das Problem. Sie beschwert sich in den sozialen Netzwerken, dass sie ständig Absagen von Vermietern von Ferienwohnungen und selbst Campingplätzen in St. Peter-Ording erhält.

Ihre krasse Vermutung: Dort sind Hunde-Hasser unterwegs. (Was eine andere Touristin bei ihrem Urlaub an der Ostsee sprachlos macht, kannst du hier erfahren.) Doch kann das wirklich stimmen? Liegt der Grund der ständigen Absagen tatsächlich an den zwei Vierbeinern?

Reaktionen der anderen User eindeutig

Die Antworten auf ihren Post sind eindeutig, denn die meisten St.-Peter-Ording-Fans können das Problem nicht verstehen. Hier heißt es unter anderem: „Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben es dort immer als sehr hundefreundlich erlebt“ oder „Also, ich kenne nichts hundefreundlicheres als St. Peter-Ording“. Damit ist der krasse Vorwurf wohl vom Tisch.

Eine andere Nutzerin zeigt zwar Verständnis für die verzweifelte Frau und vermutet, dass es mit zwei Hunden schwerer sei, eine Ferienunterkunft zu bekommen, doch auch sie ist sich sicher: „Aber da gibt es auf jeden Fall etwas“.

