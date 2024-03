Urlaub an der Nordsee: Beliebte Insel macht Ernst – Touristen müssen sich vorsehen

Puh, bittere Kunde für alle, die gern Urlaub an der Nordsee machen! Die Camping-Saison nimmt langsam aber sicher Fahrt auf, an den deutschen Küsten an Nord- und Ostsee steigt sukzessive die Zahl der Urlauber an.

Doch, Obacht: Denn schon ab Freitag (15. März) gilt für den Urlaub an der Nordsee eine neue Regel, die es in sich hat! Insbesondere für Besitzer von Hunden ändert sich was gravierend, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Beliebte Insel macht Ernst

Denn ab Freitag startet die offizielle Brut- und Setzzeit für Jungtiere, und damit auch eine besondere Aufsichtspflicht für Hunde. Die Gemeinde Sylt schreitet voran und ordnet ab dem 15. März eine Leinenpflicht für alle Hunde an!

Ein freier Auslauf ohne Leine ist nur in eingezäunten und gekennzeichneten Flächen möglich. Es würden auch regelmäßig Kontrollgänge stattfinden, zudem Info-Flyer verteilt. Die Gemeinde weist zudem darauf hin, dass in allen Naturschutzgebieten ganzjährig ein generelles Anlein-Gebot für Hunde bestehe, so MOIN.DE weiter.

