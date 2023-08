Urlaub auf Mallorca: Hitze-Drama bahnt sich an! Touristen droht der totale Kollaps

Wer geglaubt hat, dass sich der Sommer 2023 so langsam dem Ende entgegen neigt, der ist schief gewickelt. Aktuell zeigt sich das Wetter vielerorts noch mal von seiner richtig heißen Seite – und das nicht nur in Deutschland. Gerade am Mittelmeer wird der Urlaub in diesem Jahr zu einem Hitze-Drama in unzähligen Akten. Und damit soll noch nicht Schluss sein!

Denn der Urlaub auf Mallorca wird jetzt von einer neuen Hitzewelle überrollt. Zum Wochenstart soll diese wieder an Fahrt aufnehmen und auf der Baleareninsel für Temperaturen zwischen 36 und 38 Grad sorgen. Und das kann für Urlauber auf Mallorca richtig gefährlich werden!

Urlaub auf Mallorca von neuer Hitzewelle übermannt

Für Montag (21. August) und Dienstag (22. August) wird im Südwesten, Süden und in der Mitte Mallorcas jetzt die Warnstufe Gelb ausgerufen. Und die zeigt schon deutliche Hitze-Gefahr an. Selbst im Meerwasser finden Urlauber derzeit keine Abkühlung, hat es sich mit über 28 Grad ordentlich aufgeheizt.

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, warnt die Insel jetzt Touristen und Einheimische gleichermaßen. Wer auf der Baleareninsel unterwegs ist, sollte sich auf keinen Fall zu lange der Sonne aussetzen, sich wenig bewegen und viel trinken. Außerdem steigt mit der Hitze auch die Waldbrandgefahr. An Inseln wie Rhodos hat man bereits die verheerenden Folgen gesehen.

Das ist der Grund für die heftige Wetterlage

Schon am Samstag (19. August) kratzten die Temperaturen an der 40-Grad-Marke. Im Dorf Porreres wurde ein Höchstwert von 37,6 Grad gemessen. Das dürfte in diesen Tagen kein Einzelphänomen bleiben. Noch schlimmer geht es aktuell dagegen in Andalusien zu. Hier werden aktuell Temperaturen deutlich über 40 Grad erwartet.

Der Grund für die wiederkehrenden Hitzeperioden sei die fortschreitende Erderwärmung. Besonders die Regionen am Mittelmeerraum trifft es diesen Sommer hart. Nicht nur der Urlaub auf Mallorca steht auf immer wackligeren Beinen. Es bleibt abzuwarten, wann die Temperaturen ein für alle mal sinken.