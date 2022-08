Urlaub auf Mallorca: Hitze-Horror auf der Insel – Urlauber kann nicht fassen, was er nachts feststellt

Der Urlaub auf Mallorca bietet aktuell Sonne satt – doch das ist nicht nur schön. Denn tagsüber kann man sich praktisch gar nicht raus wagen. Auf der Insel herrscht eine solche Hitze, dass es kaum auszuhalten ist.

Und selbst nachts wird es kaum kühler. Ein Mann, der gerade Urlaub auf Mallorca machte, konnte nicht schlafen. Als er vom Bett aufstand und nach draußen blickte, traute er seinen Augen kaum.

Urlaub auf Mallorca: Hitze-Rekord auf der Insel – Tourist kann es nicht fassen

Die Nacht zum Sonntag war offenbar die heißeste bis jetzt auf der Baleareninsel. Mit 32 Grad in Palma, Portopí und Banyalbufar wurde ein Rekord aufgestellt. In Sineu war es auch gerade mal fünf Grad kühler. Am angenehmsten war es noch in Campos mit „nur“ 22 Grad.

Ein Urlauber in La Palma bemerkte in der Nacht zu Sonntag um 3.00 Uhr, dass draußen immer noch fast 34 Grad herrschten.

A las 3 de la noche en Palma, Puerto… pic.twitter.com/DuYM8J9yfu — Martin Kleiner 🧻 ☮️ (@kleinergag) August 14, 2022

Kein Wunder, dass er nicht schlafen konnte.

Urlaub auf Mallorca: So heiß ist es auf der Insel

Tagsüber mussten die Urlauber und Inselbewohner in Palma bei 42 Grad im Schatten stöhnen, denn der heiße Wind machte es ihnen unmöglich, sich im Freien aufzuhalten. Formentera hatte mit 44,5 Grad noch einen draufgesetzt und den Rekord von 44,2 in Muro – damals in 1994 – gebrochen. Dagegen wirkt das hiesige Wetter zurzeit wie eine kühle Brise.

Und auch am Sonntag ging der Wetterdienst Aemet erneut von Temperaturen um die 40-Grad-Marke aus. Auf Palma wurden maximal 37 Grad gemessen. Damit sinkt auch die hohe Waldbrandgefahr noch kein Stück, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. (mbo)