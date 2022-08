Urlaub auf Mallorca: Ekel-Eklat am Strand! Erste Badestellen abgesperrt

Das möchte wirklich niemand beim Urlaub auf Mallorca erleben!

Statt sorgenfrei am Strand zu entspannen, müssen sich einige Touristen bei ihrem Urlaub auf Mallorca einschränken. Die spanischen Behörden mussten jetzt sogar beliebte Ausflugsziele absperren.

Urlaub auf Mallorca: Behörden machen ekelhafte Entdeckung

Mallorca ist nicht nur für die ausschweifende Party-Szene, sondern auch für die malerische Landschaft und traumhaften Strände bekannt. Laut dem „Mallorca Magazin“ ist es an eben jenen Gewässern zurzeit allerdings sehr ungemütlich.

In regelmäßigen Abständen untersucht eine Behörde die Wasserqualität auf der balearischen Insel. Diese waren in der Vergangenheit mit rund 90 Prozent mehr als zufriedenstellend. Das sieht in dieser Urlaubssaison ganz anders aus.

--------------------------------

Das ist die Urlaubsinsel Mallorca:

Insel im westlichen Mittelmeer, die zum Land Spanien gehört

größte Insel der Balearen-Gruppe und Spaniens, siebtgrößte Mittelmeerinsel

Palma ist die Hauptstadt der Balearen-Insel

Amtssprachen sind Katalanisch und Spanisch

Sehenswürdigkeiten sind unter anderem die Kathedrale La Seu in Palma, der Hidropark oder das Palma Aquarium

--------------------------------

Vor allem in der Bucht von Palma und der Bucht von Pollença wurden vermehrt „Escherichia Coli“ oder „Enterokokken“ festgestellt.

Beim Urlaub auf Mallorca erwartet die Gäste am Strand eine böse Überraschung. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Urlaub auf Mallorca: DIESE Strände sind zum Baden ungeeignet

Diese Bakterien kommen im Darm von Menschen und Tieren vor. Über das Abwasser gelangen sie in das Meer. Auch wenn die Bakterien weitestgehend harmlos gelten, haben die zuständigen Behörden die Strände in Brismar in Port d'Andratx und in Portocolom zum Baden ungeeignet erklärt.

--------------------------------

--------------------------------

Dem „Mallorca Magazin“ zufolge seien die veralteten und maroden Abwassersysteme auf Mallorca der Grund für die Verunreinigung. (neb)