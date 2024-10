Deutsche Urlauber auf Mallorca bangen um Rückflug – Flughafen mit deutlicher Ansage!

Bahnt sich für Urlauber auf Mallorca das nächste Fiasko an? Erst im Sommer brauchten Touristen auf der Baleareninsel starke Nerven. Der Grund: Massig Verspätungen und kurzfristige Flugabsagen.

Vor allem bei der deutschen Fluggesellschaft Eurowings kam es immer wieder zu Ausfällen. In den Sozialen Netzwerken macht sich jetzt die Sorge breit, dass Urlauber auf Mallorca an den Flughäfen aktuell wieder bangen müssen. Es geht um ihre Rückflüge.

Über 4 Millionen Urlauber am Flughafen von Mallorca

Im September wurde am Flughafen Palma de Mallorca ein neuer Rekord aufgestellt. Hier konnte man im Vormonat 4.074.740 Millionen Passagiere verzeichnen, ein Plus von 5,5 Prozent.

Hat diese hohe Fluggast-Zahl für Urlauber auf Mallorca schon jetzt Folgen?

In den Sozialen Netzwerken wird bereits das Schlimmste befürchtet. So berichtet eine deutsche Touristin, dass ihr Autovermieter ihr den Hinweis gegeben hat, aktuell besser vier Stunden vor Abflug am Airport in Palma zu sein. „Dadurch, dass es immer wieder zu Staus kommt, Richtung Flughafen und auch in der Einfahrt zum Parkhauses. Zusätzlich ist derzeit ein hohes Aufkommen am Check in sowie im Sicherheitsbereich“, lautet die Begründung. „Diese Information haben sie uns gegeben, da andere Mieter dadurch ihren Flug verpasst haben.“

Doch ist die Lage am Flughafen von Mallorca derzeit wirklich so brisant?

Flughafen-Sprecher wird deutlich

In der Kommentarspalte wurde die Lage am Insel-Flughafen bereits heiß diskutiert. Während einige tatsächlich dieser Tage über Staus auf der Autobahn Richtung Airport und Touristenmassen an den Sicherheitskontrollen klagten, lief bei der Mehrheit der Mallorca-Urlauber alles reibungslos.

Aber was sagt der Flughafen selbst zur aktuellen Lage? Auf Nachfrage dieser Redaktion heißt es von einem Airport-Sprecher: „Der Flughafen von Palma de Mallorca ist normal in Betrieb und hat das übliche Passagieraufkommen zu dieser Zeit des Jahres. Es gibt keine Zwischenfälle im Check-in-Bereich oder an den Sicherheitsfiltern.“ Na dann können Urlauber auf Mallorca ja beruhigt sein!