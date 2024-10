Mallorca: Jetzt ist Schluss mit lustig! Urlauber bekommen es deutlich zu spüren

Während in Deutschland mittlerweile der Herbst eingezogen ist, konnte man auf Mallorca dieser Tage noch richtige Sommer-Atmosphäre genießen. Und das kam in einigen Regionen perfekt zum Start der Herbstferien!

Bei Temperaturen von fast 30 Grad versanken Urlauber hier definitiv noch nicht im Herbstblues. Damit könnte auf Mallorca nun aber Schluss sein. Denn die Insel-Meteorologen sind sich sicher: Auch auf der Sonneninsel zieht jetzt krachend der Herbst ein!

Mallorca: Wende ganz deutlich zu spüren!

Schuld am plötzlichen Wetterumschwung soll das sogenannte DANA-Phänomen sein. Dabei handelt es sich um eine isolierte Höhentiefdruckzone, die in der Regel für heftige Regenfälle und einen deutlich spürbaren Temperaturrückgang sorgt. Das DANA-Phänomen ist auch unter dem Namen „Gota Fría“ (kalter Tropfen) bekannt und zeigt sich normalerweise im Zeitraum von Mitte August bis Anfang September. 2024 trat es aber häufiger und stärker als üblich auf und hat auch jetzt im Oktober die Baleareninsel fest im Griff.

Schon am Donnerstag (17. Oktober) ist es so weit. Bereits am Morgen wehte auf Mallorca ein deutlich anderer Wind. Der Wetterdienst „Aemet“ warnte vor stürmischen Winden von bis zu 60 Stundenkilometern und Wellen von zwei bis drei Metern. Es dürfte also nur wieder eine Frage der Zeit sein, bis auch an der Playa am Ballermann wieder mindestens die gelben Flaggen wehen.

HIER wird es besonders heftig

Doch vor allem im Süden und Osten Mallorcas soll es am Donnerstag heftig zugehen. Regenschauer ab dem Mittag und teils heftige Stürme können hier die Folge sein. Auch die Temperaturen sollen auf gut 25 Grad zurückgehen, durch die starken Winde könnte es sich aber deutlich kühler anfühlen. Urlauber sollten sich auf das Schlimmste gefasst machen.

Laut aktueller Aemet-Prognose könnte es aber am Freitag (18. Oktober) noch krasser kommen. Die Experten erwarten einen regelrechten Temperatursturz auf gerade mal 20 Grad. Urlauber auf Mallorca könnten sogar mit Unwettern rechnen, die sogar Hagel auf der Baleareninsel erwartbar machen. Diese Aussichten dürfte gerade Party-Touristen gar nicht schmecken.