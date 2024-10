Urlaub auf Mallorca: Preis-Explosion in den Herbstferien! Touristen fallen aus allen Wolken

Der Sommerurlaub liegt schon wieder einige Zeit zurück. Mit großen Schritten nähern wir uns jetzt aber schon wieder der nächsten Ferienzeit. Während die Herbstferien in NRW und Hessen schon ab dem 14. Oktober eingeläutet werden, muss man andernorts noch etwas warten.

Wer sich nochmal für kurze Zeit frischen Wind um die Nase wehen lassen und dem deutschen Herbstwetter entfliehen will, für den ist ein Urlaub auf Mallorca jetzt interessant. Doch beim Blick auf die Preise fällt Touristen jetzt die Kinnlade herunter. Denn allein beim Flug muss für den Urlaub auf Mallorca jetzt deutlich tiefer in die Tasche gegriffen werden.

+++ Urlaub auf Mallorca: Preis-Erhöhung! Touristen müssen jetzt tiefer in die Tasche greifen +++

Urlaub auf Mallorca: Preis-Wahnsinn bei Flügen!

Deutsche Urlauber sehen sich seit diesem Jahr mit einem regelrechten Preis-Wahnsinn konfrontiert. Schuld daran ist die erheblich gestiegene Ticketsteuer. Seit Mai 2024 zahlen deutsche Touristen statt 12,73 Euro pro Flugreise auf einmal 15,53 Euro. Und das bekommen sie bei den Preisen deutlich zu spüren.

Auch interessant: Urlaub auf Mallorca: Wir lagen an der Playa am Ballermann – nach 40 Minuten geschah es

Vor allem Flüge nach Mallorca waren in der Vergangenheit beliebt, waren sie doch meist relativ günstig. Gerade in den Herbstferien war das für viele Grund genug, sich nochmal ein paar Tage Urlaub auf der Baleareninsel zu gönnen. Doch in diesem Jahr stellen die Flugpreise nach Mallorca neue Rekorde auf. Touristen wissen nicht, wie ihnen geschieht. Vor allem an einem Flughafen sind die Ticketpreise in diesem Jahr regelrecht explodiert!

HIER greifen Mallorca-Urlauber tief in die Tasche

Wer dabei direkt an den deutschen Hauptstadt-Flughafen denkt, ist allerdings schief gewickelt. Die Herbstferien fallen in Berlin in diesem Jahr auf den Zeitraum vom 21. Oktober bis 2. November. Wer sich in dieser Zeit einen Hin- und Rückflug nach Mallorca gönnen will, wird bis zu 477 Euro los – Gepäck noch nicht mit eingerechnet. Das ist aber noch lange nicht die Spitze des Eisbergs.

Mehr Nachrichten zum Urlaub auf Mallorca haben wir hier für dich zusammengefasst:

Während man in Hamburg in den Ferien (21. Oktober bis 1. November) pro Person bis zu 611 Euro los wird, werden für die Verbindungen Düsseldorf – Mallorca und Stuttgart – Mallorca in den Herbstferien (NRW: 14. bis 26. Oktober, Baden-Württemberg: 28. bis 31. Oktober) für Urlauber, die nur mit Handgepäck reisen, bis zu 624 Euro fällig.

Noch heftiger sieht es nur noch am beliebten Airport in Frankfurt aus. Hier zahlen Mallorca-Urlauber in der Herbstferien-Zeit vom 14. bis 25. Oktober satte 670 Euro, wenn sie nicht gerade ein Last-Minute-Angebot ergattern. Wer noch einen spontanen Urlaub nach Mallorca plant, sollte diese heftigen Preise jetzt definitiv beachten.