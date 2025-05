Urlauberin fliegt nach Mallorca: Kurz-Trip kostet ein Vermögen

Das Opening am Ballermann ist für viele Mallorca-Urlauber jedes Jahr aufs Neue DAS Highlight der Saison. Hier trifft sich alles, was in der Mallorca- und Partyschlager-Szene Rang und Namen hat. Klar, dass jeder dabei sein will, wenn „Megapark“ und Bierkönig“ zur ersten ganz großen Party des Jahres lädt.

Und so reiste auch Influencerin und Ex-DSDS-Teilnehmerin Lisa Küppers nach Mallorca, um sich dort mit Freunden das Opening zu Gemüte zu führen. Der Kurz-Trip nach Mallorca war jedoch kein ganz günstiger Spaß, wie die Influencerin am Ende ausrechnete.

So viel kostet das Opening-Wochenende auf Mallorca

So bezahlte Küppers 206 Euro für das Hotel, Flug und Taxi kosteten zusammengerechnet 285 Euro, für Getränke gab Lisa 187 Euro aus. Das Essen kostete sie 172 Euro und für Koffer mussten noch einmal 133 Euro gelatzt werden. Macht Summa Summarum: 983 Euro. Ihr Fazit: „Wenigstens 3-stellig geblieben.“

Ein kleines Vermögen, für das manche Familie lange sparen muss. In den Kommentaren jedoch sammeln sich die Anmerkungen, dass knapp unter 1.000 Euro doch gar nicht so wild seien.

„Soviel versauf ich an einem Vormittag“

„187 für Getränke? Soviel versauf ich an einem Vormittag“, witzelt beispielsweise ein Follower unter Lisas Instagramvideo. Und ein anderer ergänzt: „Die einzige Frage, die sich mir stellt, warum hast du so viel gegessen?“

Es gibt aber auch Leute, die durchaus deutlich mehr gezahlt haben, als Lisa Küppers. „Ich hab für Flug und Hotel schon 800 Euro bezahlt“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Und ein anderer schreibt: „Letztes Jahr drei Tage Mallorca gewesen und alleine dort 1000 Euro gelassen. Und dann kam noch Hotel und Flug drauf.“

Es gibt aber auch echte Sparfüchse unter den Mallorca-Urlaubern. Unsere Reporter vor Ort haben beispielsweise Maurice und Jessy am Strand von S’Arenal getroffen. Die beiden nämlich haben für ihre Opening-Erlebnis gar nicht erst ein Hotel gebucht. Wo sie unterkamen und wie das so geklappt hat, liest du hier.