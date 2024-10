Urlaub auf Mallorca: Preis-Erhöhung! Jetzt müssen alle Urlauber draufzahlen

Anfang Oktober sorgte die Ministerpräsidentin der Balearischen Inseln – Marga Prohens – für einen wahren Paukenschlag in Palma de Mallorca. Die Touristensteuer, die alle Menschen in ihrem Urlaub auf Mallorca, Menora, Ibiza und Formentera für die Übernachtungen in den Feriendomizilen bezahlen soll erhöht werden.

Das bedeutet, das im kommenden Jahr ein Urlaub auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln teurer wird. Wie viel aber zahlt man bisher wo? Und worauf müssen sich Urlauber in Zukunft einstellen?

Urlaub auf Mallorca wird teurer

Jeder Tourist, der in seinem Urlaub auf Mallorca in einem Hotel oder einer Ferienunterkunft absteigt, zahlt seit 2016 dafür die sogenannte „Ecotasa“ (auf Deutsch: Steuer für nachhaltigen Tourismus), auch Touristensteuer genannt.

Derzeit gibt es zwei unterschiedliche Tarife dieser Übernachtungssteuer. In der Hauptsaison (Mai bis Oktober) zahlt man das Vierfache im Vergleich zur Nebensaison (November bis April).

So viel Steuern zahlen Urlauber im Jahr 2024

Je nach Art der Unterkunft fallen dabei andere Tarife an, wie die „Mallorca Zeitung“ im Februar 2024 in einer Aufstellung darstellte:

Fünf-Sterne- und Vier-Sterne-Superior-Hotels: 4 Euro (Nebensaison 1 Euro)

Vier-Sterne- und Drei-Sterne-Superior-Hotels: 3 Euro (Nebensaison 0,75 Euro)

Ein- bis Drei-Sterne-Hotels: 2 Euro (Nebensaison 0,50 Euro)

Ferienapartments (vier Schlüssel): 4 Euro (Nebensaison 1 Euro)

Ferienapartments (drei Schlüssel Superior): 3 Euro (Nebensaison: 0,75 Euro)

Ferienapartments (ein bis drei Schlüssel): 2 Euro (Nebensaison: 0,50 Euro)

An Urlauber vermietete Ferienhäuser und Fincas: 2 Euro (Nebensaison: 0,50 Euro)

Landhotels: 2 Euro (Nebensaison: 0,50 Euro)

Hostels, Pensionen und Campingplätze: 1 Euro (Nebensaison: 0,25 Euro)

Herbergen: 1 Euro (Nebensaison: 0,25 Euro)

Auch Passagiere von Kreuzfahrtschiffen, die Halt in Palma machen, müssen für ihren, wenn auch nur kurzen Urlaub auf Mallorca 2 Euro (Nebensaison: 0,50 Euro) zahlen. Zu den oben genannten Preisen kommen noch einmal 10 Prozent Mehrwertsteuer (IVA) hinzu.

Ausgenommen von der Touristensteuer sind Kinder unter 16 Jahren, Reisende über die spanischen staatlichen Seniorenprogramme (Imserso) und Angehörige, die Familienmitgliedern Krankenbesuche auf den Inseln abstatten.

Mit der Erhebung der Touristensteuer in den Sommermonaten Juni, Juli und August kündigte die Ministerpräsidentin zudem die Senkung dieser Steuer in den Wintermonaten Dezember, Januar und Februar an. Dabei ließ sie jedoch offen, um welchen Betrag die Steuer angehoben, beziehungsweise gesenkt werden soll. Die Föderation des Hotelgewerbes auf Mallorca (FEHM) hat kurz nach der Ankündigung der Regierung ihren Unmut über diese Entscheidung öffentlich kundgetan.

Illegale Ferienvermietungen

Wer in seinem Urlaub auf Mallorca in einer privaten Unterkunft übernachtet, die nicht als Feriendomizil gemeldet ist, wird an der Touristensteuer weiterhin vorbeikommen. Zwar versucht man hier bereits mit verschiedenen Maßnahmen gegen vorzugehen. Dennoch gibt es auf der ganzen Insel immer noch eine ganze Menge illegal vermieteter Unterkünfte.