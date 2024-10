Urlaub auf Mallorca: In Zukunft noch einfacher an den Ballermann? So soll es gehen

Wer seinen Urlaub auf Mallorca am Ballermann verbringen möchte, beginnt diesen auf der Insel für gewöhnlich am Flughafen von Palma de Mallorca. Von da aus geht es dann mit dem Bus, Taxi oder Auto weiter ins Urlaubsdomizil. Gerade in der Hochsaison gestaltet sich dieser letzte Reiseabschnitt für viele aber schwierig.

Denn ewig lange Warteschlangen an den Bus- und Taxihaltestellen sind besonders in den Sommermonaten Juni, Juli und August an der Tagesordnung. Dass der Bus einen samt Koffern einfach stehen lässt, ist keine Seltenheit. So beginnt der Urlaub auf Mallorca für so manchen Touristen des Öfteren mit Ärger und einer Geduldsprobe. Doch damit soll in Zukunft Schluss sein und die Reise zum Ballermann viel schneller vonstattengehen.

In Zukunft schneller in den Urlaub auf Mallorca

Schon länger gab es in der Regierung der Balearischen Inseln die Idee, die Zugverbindung von Palma de Mallorca über den Flughafen nach Llucmajor zu reaktivieren. Eine solche Linie hatte in der Vergangenheit auf der Insel bereits existiert. Eingeweiht im Oktober 1916 fuhren bis zum Jahr 1964 hier noch Züge. Dann war damit Schluss. Seitdem müssen Mallorca-Urlauber den Weg von und zum Flughafen mit dem Bus, Taxi oder Auto bestreiten.

Anfang Oktober dann die Nachricht: Die Zugstrecke von Palma nach Llucmajor soll in neuer Version wiederbelebt werden. Es ist einer von mehreren Maßnahmen, um die überlasteten Straßen besonders rund um den Flughafen von Palma de Mallorca zu entlasten. Diesem Projekt soll dabei oberste Priorität eingeräumt werden. Ein festeingeplanter Stopp auf dieser Strecke wird der Flughafen von Palma de Mallorca sein.

Wer seinen Urlaub auf Mallorca am berühmten Ballermann in S’Arenal – so heißt das Küstenörtchen in Wahrheit – geplant hat, darf sich freuen. Denn auf der Strecke vom Flughafen nach Llucmajor soll der Zug in Zukunft auch in S’Arenal halten.

Dass würde bedeuten, dass statt einer rund 30-minütigen Busfahrt – wenn der Verkehr es denn zulässt – in Zukunft eine viel schnelle Fahrt mit dem Zug möglich sein wird. Die Verbindung zwischen Llucmajor und dem Flughafen wird mit einer Fahrzeit von 17 Minuten angegeben. Daraus lässt sich schließen, dass eine Fahrt vom Flughafen nach S’Arenal rund 10 Minuten dauern wird.

Einziger Wermutstropfen. Laut derzeitigem Plan ist der Beginn der Bauarbeiten nicht vor 2028 vorgesehen. Sollte alles aber glatt laufen, dürften die ersten Züge dann im Jahr 2032 fahren.