Urlaub auf Mallorca: Neuer Cocktail erobert den Ballermann! Hat er das Zeug zum Kult-Drink?

Es gibt viele Möglichkeiten, seine Freizeit im Urlaub auf Mallorca zu verbringen. Die meisten Touristen suchen vor allem Entspannung vom stressigen Alltag zu Hause in der Sonne, am Strand oder am Pool. Andere haben sich für einen Urlaub auf Mallorca entschieden, weil sie ihre Zeit mit Party machen verbringen möchten und das liebstem immer mit einem alkoholischen Getränk in der Hand.

Ganz klassisch ist für viele Menschen hierbei das Bier die erste Wahl. Im Bierkönig werden zudem Wodka-Kirsch im Maßkrug und im Megapark gleich ganze 5-Liter-Säulen bestellt. In diesem Sommer sorgt aber ein neuer Drink für viel Zuspruch und betrunkene Touristen. Wir waren in der Schinkenstraße auf Mallorca, haben uns nach dem Getränk umgesehen – und am Ende sogar selbst probiert.

Urlaub auf Mallorca:

Was trinken die Menschen in ihrem Urlaub auf Mallorca? Geschmäcker sind verschieden, das ist klar. Und doch zeichnen sich immer wieder Trends auch in der Getränke-Welt ab. In den vergangenen Jahren erlebte der Aperol Spritz eine wahre Renaissance. Und auch in diesem Sommer wird er noch fleißig getrunken. Wer an der Playa de Palma einen solchen bestellt, muss dafür allerdings bis zu 11 Euro hinlegen.

Ein Getränk, das im Bamboleo gegenüber des Bierkönigs unter den vielen allbekannten Drinks heraussticht, ist der sogenannte Mojito-Jäger – einem Mix aus Jägermeister und einem klassischen Mojito. Ob er der neue Kult-Drink am Ballermann ist? Das Bamboleo ist brechend voll, als wir es am Freitagabend (4. Oktober) besuchen.

Mojito-Jäger im Test

Das Onlineportal „Helmut bester Mann“, welches sich mit Themen rund um den Ballermann befasst, bezeichnet dieses Getränk als den „geilsten Cocktail am Ballermann“. Wie aber schmeckt er?

Meine Kollegin Vanessa probiert den außergewöhnlichen Drink. Nur 7,50 Euro kostet er und schön anzuschauen ist er zuerst einmal auch. Beim Geschmackstest dann die Überraschung. Der Drink schmeckt gar nicht nach Jägermeister! „Er ist erst sauer, dann süß. Von einem Mojito hat er wenig.“

Der Mojito-Jäger im Bamboleo. Hier sind hauptsächlich Deutsche, die ihren Urlaub auf Mallorca verbringen, zu Gast. Kostenpunkt: 7,50 Euro. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Und wie sieht es mit dem Kultstatuts aus? „Ich werde oft danach gefragt“, antwortet der Kellner hinter dem Tresen, als wir ihn nach dem Cocktail fragen. Er selbst habe ihn noch nicht probiert, weil er Jägermeister überhaupt nicht möge.

In der Zeit, in der wir am Tresen im Bamboleo stehen, bestellt rund um uns herum niemand einen Mojito-Jäger. Am meisten aber geht Bier über die Theke.

Weil sich die Urlaubssaison auf Mallorca so langsam dem Ende zuneigt, bleibt abzuwarten, wie viel dieser Drink im kommenden Jahr getrunken wird. Vielleicht schafft er es dann zum neuen Kult-Drink an der Playa.