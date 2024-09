Bierkönig: „DJ Cashi“ verrät den geheimen Ballermann-Hit des Jahres

Kaum ein Ort steht so sehr für den Ballermann auf Mallorca wie der Bierkönig. Die Freiluft-Großraum-Diskothek mit Biergarten hat besonders bei deutschen Urlaubern absoluten Kultstatus erreicht. Millionen Menschen gehen hier während der Saison zu Partyschlager ab und trinken dabei eine ganze Menge Alkohol.

„Dein Wohnzimmer auf Mallorca“ lautet das Motto des Bierkönigs. Ein Motto, das sich einer der Bierkönig-DJs „DJ Cashi“ sehr zu Herzen nimmt. Im Gespräch mit unserer Reporterin auf Mallorca verrät er, was unter ihnen als geheimer Ballermann-Hit des Jahres gilt. So viel sei vorweggenommen: Es ist kein Ballermann-Song!

Bierkönig-DJ Cashi im Gespräch

Die Saison am Ballermann auf Mallorca neigt sich dem Ende zu. Ende Oktober machen die meisten Lokale, Restaurants und Hotels zu. Dann verfällt der Ballermann bis zum Saison-Opening im kommenden Jahr in einen – man könnte meinen wohlverdienten – Winterschlaf.

Der legendäre Bierkönig in der Schinkenstraße hingegen bleibt geöffnet – wenn auch nur der kleinere (ältere) Bereich. Für DJ Cashi bedeutet das Saison-Ende also nicht Schluss, aber deutlich weniger Schichten im Bierkönig. Ein Umstand, den er nicht einmal so toll findet. Denn Cashi liebt seinen Beruf, auch wenn der im Sommer auf Mallorca sechs Stunden jeden Tag bedeutet. Sein Lächeln verliert er dabei nie.

DJ Cashi ist im Bierkönig auf Mallorca zu Hause. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Immer am Ende der Saison zieht der Ballermann Bilanz. Was waren die Hits des Sommers? Welcher Künstler hat einen echten Knaller hervorgebracht? Für DJ Cashi und seine Kollegen aus dem Bierkönig steht der bereits fest. Ich spiele gerne mal „Unwritten“ von Natascha Bedingflied. Ein Song aus dem Jahr 2004, der „wie wir DJs unter uns sagen, so der geheime Ballermann-Hit dieses Jahr ist. Weil der so laut mitgeschrien wird, das ist total irre. Egal, wann ich den spiele, die Leute lieben es.“

Auf die Frage, welcher aktuelle Ballermann-Song in diesem Jahr die Nummer eins für ihn ist, sagt er schließlich nach längerem Überlegen: „Pyrotechnik“ von The Holy Santa Barbara und Beats by Luca. Ein Song, der besonders während der EM in Deutschland viel und gerne gesungen wurde.