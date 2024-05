Urlauber verbringt irre Nacht auf Mallorca: Doch eine Frage bleibt

Auf Mallorca passieren die wildesten Sachen – nicht selten kommt es dabei auch zu schicksalshaften Begegnungen, neuen Freundschaften, ja manche finden auf der Lieblingsinsel der Deutschen sogar ihre große Liebe. Auch ein 23-Jähriger scheint sich am Ballermann verguckt zu haben.

Die heißen Partynächte auf Mallorca häufen sich wieder – die Ballermann-Saison ist gestartet! Zahlreiche Touristen stürmen jetzt wieder „Bierkönig“, „Megapark“ und Co. Zu welchen Hits am Ballermann aktuell gefeiert wird, hat uns ein DJ hier verraten.

Auch ein Magdeburger stattete der spanischen Insel einen Besuch ab, erlebte eine irre Nacht – und jetzt bleibt nur eine Frage…

Mallorca-Urlauber sucht 22-Jährige

Sehen sie sich wieder oder nicht? Der 23-Jährige wandte sich jetzt an den Instagram-Account „Spotted_elarenal“ (circa 23.200 Follower), um seine potenzielle Traumfrau wiederzufinden. Die lernte er am Ballermann kennen.

Gesucht wird eine 22-jährige Frau aus dem Raum Stuttgart. „Wir trafen uns am 29. April gegen 21 bis 22 Uhr im ‚Bamboleo‘, gingen dann in den ‚Bierkönig‘ und anschließend in den ‚Hello the Club‘, wo ich dich auf den Schultern getragen habe. Im ‚Bierkönig‘ hast du meinen Hut aufgesetzt, den du immer noch besitzen müsstest“, heißt es in dem Post.

Mallorca-Urlauber aus Magdeburg will seinen Hut zurück

„Du hast, glaub ich, im Hotel ‚Riu Bravo‘ gewohnt, trugst ein hellblaues ‚Bierkönig‘-Shirt und eine gleichfarbige Brille. Deine Freundin, mit der wir unterwegs waren, eine ‚NY‘-Cap. Ich habe noch ein kurzes Video, wenn du denkst, es handelt sich um dich, kann ich es dir zeigen. Wir müssen uns mal treffen, du hast meinen Hut noch“, heißt es weiterhin in dem Instagram-Beitrag.

Man darf gespannt sein, ob die Gesuchte tatsächlich gefunden wird – und auch, ob der Magdeburger seinen Hut zurückbekommen wird…