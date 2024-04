Flughafen Mallorca: Frau trinkt Kaffee – ekelhaft, was darin schwimmt

Mega-Schock am Flughafen von Mallorca! Eigentlich wollte eine 21-jährige Frau nur einen Kaffee trinken – plötzlich landete sie auf der Intensivstation…

Diesen Kaffee am Flughafen Mallorca musste eine Frau teuer bezahlen: Nachdem die Mitarbeiterin einer Fluggesellschaft einen Automatenkaffee getrunken hat, musste sie sofort ins Krankenhaus. Der widerliche Grund: In dem Heißgetränk befanden sich zahlreiche Insekten. Die spanische Zeitung „Ultima Hora“ berichtet von dem Vorfall.

Flughafen Mallorca: Kaffee bringt Frau ins Krankenhaus

Die Frau musste drei Tage im Krankenhaus bleiben, kam sogar auf die Intensivstation. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag (22. April). Die 21-Jährige arbeitet für eine Fluggesellschaft, bediente sich zusammen mit ihren Arbeitskollegen aus dem Automaten.

Sie trank aus dem Becher, wunderte sich noch über den seltsamen Geschmack. Als sie den Kaffee umrührte, machte sie den Schock-Fund: Sie fand gleich mehrere Insekten in dem Becher! Kurz danach erlitt die Frau einen anaphylaktischen Schock. Ein anaphylaktischer Schock ist die schlimmste Form einer Allergie.

Flughafen Mallorca: Kaffeeautomat inzwischen außer Betrieb

Das Gesicht der Frau schwoll an, sie bekam kaum noch Luft. Wie „Ultima Hora“ weiterhin berichtet, wurde sie zunächst von Hilfskräften am Flughafen versorgt. Dann kam sie ins Krankenhaus. Nach dem Vorfall wurde der Automat aus dem Betrieb genommen.

Das war nicht der einzige Vorfall, der in den vergangenen Tagen für Aufruhr am Flughafen Mallorca sorgte. Am Freitag (26. April) saßen fast 200 Rentner am Flughafen fest – und das über mehrere Stunden! Warum die Fluggäste so lange im Sicherheitsbereich des Airports ausharren mussten, erfährst du in diesem Artikel. Wichtig: Es war nicht wegen eines Streiks.