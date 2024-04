Flughafen Mallorca: Urlauber genervt – „Wollen einfach nur nach Hause“

Sie wollten nur nach Hause, was jedoch folgte, war eine anstrengende und kräfteraubende Odyssee. Fast 200 Rentner mussten nach Informationen des „Mallorca Magazin“ im Sicherheitsbereich des Flughafens Mallorca ausharren. Schuld dafür war nach Angaben der Publikation eine Flugzeugpanne.

Es klingt fast wie ein schlechter Scherz: 192 Rentner aus Spanien hatten ihren wohlverdienten Urlaub auf der Baleareninsel Mallorca verbracht. Am Freitag (26. April) sollte es für die Truppe zurück nach Hause gehen. Doch der Flug nach Malaga wollte einfach nicht starten. Der Flieger hatte eine Panne, die Reparaturen zogen sich, ein Ersatzflieger war nicht in Sicht, und die Rentner … die mussten warten.

Flughafen Mallorca: Touristen-Drama am Terminal C

Stundenlang zog sich die Odyssee. So lange saßen die Damen und Herren im Terminal C zwischen den Gates 41 und 43 fest, so berichtet das „Mallorca Magazin“.

Zwischenzeitlich, so heißt es, habe es nicht einmal mehr genügend Sitzplätze für die Reisegruppe gegeben. „Wir wollen einfach nur nach Hause“, klagte einer der Reisenden dem Magazin sein Leid.

Um 8 Uhr hätte der Flieger gehen sollen, um, 20.36 Uhr war es dann endlich so weit. Der Flieger konnte starten. Fazit eines Reisenden: „Wir haben unseren Aufenthalt genossen, aber auf letzteres hätten wir verzichten können. Heute haben wir wirklich den ganzen Tag verloren.“