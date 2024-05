Flughafen Mallorca: Irrer Fund – unglaublich, was die Polizei entdeckt

Unglaubliche Szenen am Flughafen auf Mallorca!

So etwas haben die Polizisten am Flughafen von Mallorca wohl auch noch nicht gesehen. Am Dienstag (7. Mai) machen sie bei der Kontrolle eines Reisenden einen unglaublichen Drogenfund – es soll der Größte dieser Art sein.

Flughafen Mallorca: Mann will über 10.000 Pillen schmuggeln

Diesen Tag werden die Polizisten so schnell nicht mehr vergessen. Ein Mann aus Holland war bei der Einreise auf die Insel durch widersprüchliche Aussagen aufgefallen, sodass die Polizei und der Zoll eine Kontrolle seines Gepäcks anordneten. Als sie in den Koffer des vermeintlichen Urlaubers schauten, fanden sie eine unglaubliche Menge an Drogen.

Der Mann aus Holland wollte sage und schreibe 10.900 Ecstasy-Pillen und 2,1 Kilo Amphetamine schmuggeln, wie das „Mallorca Magazin“ berichtet. Als wäre das nicht schon erstaunlich genug, hat der 58-Jährige auch beim Verstecken des Rauschgifts keine Mühen gescheut.

Flughafen Mallorca: Polizei staunt Bauklötze

Die Beamten fanden die Drogen in einem doppelten Boden des Koffers. Das Skurrile an der ganzen Sache: Der 58-Jährige versteckte einen Teil der illegalen Ware in Tomatendosen! Dafür hat er die zwei Kilo Amphetamine unter eine Schicht des Doseninhalts gepresst. Es ist der größte Drogenfund dieser Art am Flughafen von Mallorca.

Kurz danach wurde der Mann wegen eines mutmaßlichen Drogenhandelsverbrechens festgenommen. Ein Tag später ging es dann vor Gericht. Aktuell sitzt der 58-Jährige in U-Haft.

