Urlaub auf Mallorca: Tourist gibt sich als Hotelgast aus – was er dann macht, ist unfassbar

Wer Urlaub auf Mallorca macht, braucht auch eine Unterkunft vor Ort. Die Hotels an der Playa de Palma rund um den Ballermann sind dabei natürlich durch die perfekte Lage zum Ausgehen und Feiern besonders gefragt.

Für einen Touristen war die Location aber offenbar nur Nebensache. Er gab sich vor Ort zwar einfach als Hotelgast aus – doch seine Intention war eine ganz andere…

Urlaub auf Mallorca: Tourist sorgt für Aufruhr

Wie die spanische Nationalpolizei mitteilte, hat der aus Osteuropa stammende Mann einen äußerst kriminellen Plan verfolgt: Gemeinsam mit einem Komplizen stahl der Täter mehrere hochwertige Dinge wie Fernseher und Einrichtungsgegenstände aus den Hotels. Dabei hatte das Duo insbesondere Übernachtungs-Bunker in El Arenal und dem Zentrum von Palma im Visier.

Um das Diebesgut zu erbeuten, soll der Mann auch nicht davor zurückgeschreckt sein, einen hohen Sachschaden anzurichten. Am vergangenen Freitag (10. Mai) konnten die Beamten der Kriminalpolizeigruppe der Wache Palma de Mallorca den Serien-Räuber dann allerdings festnehmen. Wie sich herausstellte, ist sein Vorstrafenregister lang – unter anderem ist der Herr bereits aufgrund mehrerer Eigentumsdelikte vorbestraft. Hinzu kommen eine Anzeige mehrerer gewaltsamer Raubüberfälle und ein neuer Haftbefehl.

Urlaub auf Mallorca: Polizei zieht die Reißleine

Und das war noch nicht alles. Der Fake-Hotelgast erhielt zudem auch noch ein Aufenthaltsverbot für die Hotelbetriebe in Palma und Llucmajor. Außerdem dürfe er sich auch an bestimmten anderen Urlaubsorten auf der Insel nicht mehr aufhalten. Die Chancen auf einen weiteren Zugriff des Langfingers schwinden also enorm.

Wann der Mann vor den Richter treten muss, ist noch unklar. Fakt ist jedoch, dass dann auch die Hoteliersvereinigung der Playa de Palma als Nebenkläger im Verfahren auftritt. Die Ermittlungen sind allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen. Gut möglich, dass es vielleicht sogar noch weitere Festnahmen gibt.